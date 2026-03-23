Confira os bastidores da visita de Zico, ídolo do Flamengo, ao Lance!

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O Lance! recebeu Zico, um dos maiores nomes do futebol brasileiro e ídolo máximo do Flamengo, nesta segunda-feira (23), para a gravação do programa "Fut&Papo". Com o carisma e a humildade já mais do que conhecidos, o Galinho de Quintino foi recebido com muita celebração e entusiasmo pela redação e demais funcionários do site. Confira como foram os bastidores!

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Assim que chegou ao Lance!, Zico visitou a redação do site, local onde já havia estado em novembro de 2022, durante a Copa do Mundo. O eterno camisa 10 da Gávea foi recebido por Gustavo Mota, CEO do L!, que o conduziu até uma sala com convidados mais do que especiais.

Zico, ídolo do Flamengo, na redação do Lance! (Foto: Reprodução)

Sócios do Lance! encontram Zico

A noite de segunda-feira ficará eternizada na memória de 10 apaixonados por futebol. Assinantes do programa Sócio Lance! tiveram a oportunidade de conhecer o grande ídolo do Flamengo. Logo após deixar a redação, Zico seguiu para a Sala Maracanã, onde era aguardado pelos torcedores.

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Marcelo, um dos integrantes do programa de assinatura, teve a oportunidade de fazer a primeira pergunta ao Galinho. O rubro-negro questionou o ex-jogador sobre suas expectativas em relação à Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano.

— Por ser um cara otimista, minhas expectativas são sempre positivas. Principalmente porque a Seleção está sendo guiada por um dos maiores técnicos da história do futebol (Ancelotti). Eu o conheço bem, joguei contra ele — disse o Galinho.

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Zico com assinantes do Sócio Lance! (Foto: Reprodução)

Chegada de Zico ao estúdio para a gravação

Assim como na redação, Zico foi recebido com uma salva de palmas no estúdio do Lance!. Após agradecer o carinho, o Galinho se acomodou na poltrona para o início da live.

No episódio especial do Fut&Papo, Zico falou sobre diversos temas, desde o momento atual do Flamengo, com o técnico Leonardo Jardim, até a recordação de fotos históricas de sua carreira.

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— Eu passei muito por isso, por essas mudanças. O Carpegiani ganhou tudo, assim como o Filipe Luís, mas quando não foi bem, acabou sendo trocado. A torcida começou a reclamar, e a maneira como aconteceu é o que pegou todo mundo de surpresa — afirmou Zico sobre a saída de Filipe Luís.

Mais uma vez, assinantes do Sócio Lance! tiveram a chance de fazer perguntas ao ídolo.

Zico ao lado de um assinante do Sócio Lance! (Foto: João Fraga/Lance!)

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