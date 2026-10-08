Baianinho de Mauá se envolve em acidente de trânsito em SP

O jogador profissional de sinuca Josué Ramalho da Silva, conhecido como Baianinho de Mauá ou "O Bruxo da Sinuca", se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (8), na Zona Sul de São Paulo. O teste do bafômetro realizado após a ocorrência indicou presença de álcool acima do limite previsto pela legislação.

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De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo conduzido pelo atleta bateu contra a mureta de um posto de combustível e também atingiu um poste na Avenida Presidente Tancredo Neves, no sentido da Rodovia dos Imigrantes. A ocorrência aconteceu nas proximidades da Avenida Nossa Senhora das Mercês, na região da Vila Nancy.

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Com o acidente, duas faixas da direita da avenida precisaram ser ocupadas. A CET esteve no local para sinalizar e organizar o trânsito. Até a última atualização, não havia registro de pessoas feridas na ocorrência.

Baianinho de Mauá sofre acidente de trânsito em SP (Foto: Reprodução)

O exame do bafômetro apontou 0,46 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. O índice está acima de 0,34 mg/L, valor a partir do qual o teste caracteriza crime de embriaguez ao volante, conforme a legislação brasileira. Nesses casos, a pena prevista pode incluir detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Natural de Paulo Afonso, na Bahia, Baianinho de Mauá ganhou projeção nacional no circuito profissional de sinuca e se tornou conhecido pelo apelido de "O Bruxo da Sinuca". Além da carreira esportiva, ele disputou as eleições deste ano como candidato a deputado federal pelo União Brasil.

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