Atuação de Hulk em Fluminense x Vitória vira assunto: 'Surreal'
Jogador foi titular no duelo do Brasileirão
O Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0 nesta sexta-feira (6), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e a atuação de Hulk repercutiu nas redes sociais. Apesar do bom jogo da equipe, que dominou o adversário e marcou gols com Savarino, Canobbio e Castillo, o desempenho do camisa 7 foi alvo de críticas.
➡️Veja os gols de Vitória x Fluminense
Veja alguns comentários:
Como foi o jogo entre Vitória e Fluminense
Desesperado na luta contra o rebaixamento, o Leão começou pressionando no Barradão, mas não criou grandes chances. Depois de 10 minutos, o Fluminense começou a tocar a bola e tomar conta do jogo. Com muita aproximação e troca de passes, o Tricolor foi soberano e abriu o placar com Savarino e depois ampliou com Canobbio. O time comandado por Marcão podia ter feito ainda mais gols, mas parou em Lucas Arcanjo.
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Na segunda etapa, o Tricolor abaixou as linhas e esperou as ações do Vitória para sair em contra-ataque. O Leão até pressionou, principalmente no início, mas sem ameaçar efetivamente o gol de Fábio. Com o resultado na mão, o Fluminense controlou a partida, mesmo sem a bola, e, em um contra-ataque, matou o jogo com golaço de Castillo.
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