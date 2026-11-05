Como assistir Cruzeiro e Bahia pela Amazon Prime no Brasileirão?

Cruzeiro e Bahia estarão frente à frente na noite desta quinta-feira (5), pela 34ª rodada do Brasileirão. O confronto entre duas equipes do top 6 da tabela será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Amazon Prime.

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Como chegam Cruzeiro e Bahia?

Quatro pontos e três posições separam Cruzeiro e Bahia na tabela do Brasileirão. A equipe mineira ocupa a 3ª colocação, com 57 pontos, enquanto o Tricolor baiano aparece em 6º lugar, com 54. Distantes da disputa pela liderança, atualmente nas mãos de Flamengo e Palmeiras, os times concentram suas atenções na luta por uma vaga na próxima edição da CONMEBOL Libertadores.

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O Cruzeiro chega embalado para o confronto, com três vitórias consecutivas, sendo a mais recente no clássico contra o Atlético-MG. Já o Bahia vive uma fase de maior irregularidade: nas últimas cinco rodadas, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Apesar disso, a equipe vem de um resultado positivo, com triunfo por 3 a 2 sobre o São Paulo.