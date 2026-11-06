O Bournemouth segue com campanha perfeita na Europa League. Nesta quinta-feira (5), a equipe inglesa venceu o Sparta Praga por 3 a 1, de virada, na Generali Arena, em Praga, pela quarta rodada da competição. Os brasileiros Evanilson e Rayan foram decisivos para o resultado: ambos saíram do banco de reservas e balançaram as redes na etapa final. Adams também marcou para os visitantes.

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Com o resultado, os Cherries chegaram a quatro vitórias em quatro jogos e assumiram a liderança da competição. A partida também ficou marcada pela comemoração de Rayan, que homenageou Cristiano Ronaldo após marcar o terceiro gol. O atacante reproduziu o tradicional gesto do português, acompanhado pelo grito de "Siu" dos torcedores presentes no estádio.

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Veja a repercussão:

Tradução: Rayan Vitor, tão feliz em ver esse garoto se dando bem pelo Bournemouth. Eu sabia que ele era um talento quando estava no Vasco da Gama.

Tradução: Rayan fazendo o siu…… há um Slim Shady em cada um de nós

Tradução: Que belo chute de Rayan, esse é o toque final da última temporada, é isso que amamos ver do nosso jovem prodígio brasileiro!

Tradução: Já arrasta no meio da semana saindo do banco com 30 minutos. Preciso que Rayan e Evanilson repliquem esse tipo de faro de gol no domingo também.

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Tradução: Oi. Rayan é tão bom. Que chute!

Como foi a partida?

O primeiro tempo começou movimentado. Aos 30 minutos, Lewis Cook teve a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas acertou a trave do goleiro Surovcik. Quatro minutos depois, o arqueiro iniciou a jogada do primeiro gol ao lançar a bola com as mãos para Singhateh. O atacante recebeu ainda no campo de defesa, passou por três marcadores e finalizou para colocar o Sparta Praga em vantagem.

A situação dos donos da casa ficou mais complicada aos 37 minutos, quando Guddal recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o Bournemouth voltou do intervalo disposto a buscar a virada.

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Brasileiros saem do banco e comandam virada do Bournemouth

A reação inglesa começou aos 12 minutos do segundo tempo. Adams, que havia entrado no intervalo, aproveitou um erro na saída de bola adversária e deixou tudo igual. Na sequência, Evanilson e Rayan também foram acionados pelo técnico Marco Rose para aumentar o poder ofensivo da equipe.

Aos 36 minutos, Evanilson aproveitou uma sobra dentro da área e finalizou no canto para virar o placar. Já nos minutos finais, o atacante brasileiro recuperou a bola no campo de ataque e encontrou Rayan. O ex-jogador do Vasco avançou e soltou uma bomba de canhota para fechar a vitória por 3 a 1.

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Na comemoração, Rayan reproduziu o tradicional "Siu", gesto que consagrou Cristiano Ronaldo. A homenagem aconteceu no mesmo dia em que o craque português anunciou sua aposentadoria da seleção de Portugal.