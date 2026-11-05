Torcida do Flamengo reage a possível falta em gol do Palmeiras: 'Todo jogo'
Lance aconteceu no primeiro tempo da partida contra o Remo
No lance que originou o primeiro gol do Palmeiras contra o Remo nesta quinta-feira (5), em jogo do Campeonato Brasileiro, uma possível falta não marcada repercutiu entre torcedores do Flamengo. A jogada envolveu Marlon Freitas, que derrubou Patrick no meio-campo, e resultou no gol marcado por Jhon Arias para abrir o placar.
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Veja o lance e alguns comentários:
Como chegam Palmeiras e Remo?
O Palmeiras venceu seu compromisso mais recente por 1 a 0 sobre o Vasco, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, competição em que ocupa a segunda colocação, a equipe vem de um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.
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O Remo, por sua vez, soma apenas 29 pontos e está virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em partida disputada no Mangueirão.
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