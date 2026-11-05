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Torcida do Flamengo reage a possível falta em gol do Palmeiras: 'Todo jogo'

Lance aconteceu no primeiro tempo da partida contra o Remo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 20:09
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Jogadores de futebol de duas equipes em campo, árbitro de uniforme laranja aponta, torcedores ao fundo.
Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir (Foto: Marcus Angelo/Photo Premium/Folhapress)

No lance que originou o primeiro gol do Palmeiras contra o Remo nesta quinta-feira (5), em jogo do Campeonato Brasileiro, uma possível falta não marcada repercutiu entre torcedores do Flamengo. A jogada envolveu Marlon Freitas, que derrubou Patrick no meio-campo, e resultou no gol marcado por Jhon Arias para abrir o placar.

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Veja o lance e alguns comentários:

Arthur (#56) celebra com companheiros do Palmeiras durante PAL x REMO
Palmeiras fez 4 a 0 no primeiro tempo contra o Remo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Como chegam Palmeiras e Remo?

O Palmeiras venceu seu compromisso mais recente por 1 a 0 sobre o Vasco, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, competição em que ocupa a segunda colocação, a equipe vem de um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.

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O Remo, por sua vez, soma apenas 29 pontos e está virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em partida disputada no Mangueirão.

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