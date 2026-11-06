Deyverson revela torcida em Vasco x Palmeiras: 'Sempre'

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, no Nubank Parque, no primeiro jogo entre as equipes em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. O gol do Alviverde foi marcado pelo meia Maurício. O segundo jogo entre as equipes será no próximo domingo (8), em São Januário.

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Durante uma live no Instagram, Deyverson, ex-atacante do Verdão e torcedor assumido do Cruz-Maltino, revelou para quem vai a torcida.

— Cara, é sobre Vasco e Palmeiras, é, eu não joguei no Vasco, entendeu? Eu joguei no Palmeiras cinco anos no Palmeiras. Fui muito vitorioso pelo Palmeiras, ganhei vários títulos. Tenho um grande carinho pelo Vasco, claro, né, é o clube do meu coração, mas eu nunca joguei no Vasco. Claro que eu tenho. Tenho um carinho enorme pelo Vasco, mesmo não tendo jogado lá, mas minha torcida vai sempre pro Palmeiras, porque eu joguei lá, fiz a história lá — afirmou, em vídeo.

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➡️Palmeiras domina o Vasco e vence a primeira partida da Copa do Brasil

Como foi Palmeiras x Vasco?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.

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FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Vasco - semifinal (ida)

📅 Data: 1 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo

⚽ Gols: Maurício (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Saldivia (VAS), Piton (VAS), Lescano (VAS) e Barboza (PAL)

🟥 Cartões vermelhos: Saldivia (VAS)