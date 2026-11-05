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Pênalti perdido por Kaio Jorge em Cruzeiro x Bahia assusta torcedores: 'Bizarro'

Jogador marcou na partida do Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 23:21
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Kaio Jorge lamentando em Cruzeiro x Bahia
Kaio Jorge perdeu pênalti na partida contra o Bahia (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Durante o jogo entre Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (5), um pênalti perdido por Kaio Jorge chamou a atenção nas redes sociais. O atacante assumiu a responsabilidade da cobrança que colocaria a equipe mineira em vantagem no placar, mas escorregou no momento da batida e acabou isolando a bola.

➡️Veja os gols de Cruzeiro x Bahia

Veja o lance e alguns comentários:

Kaio Jorge disputa bola em Cruzeiro x Bahia
Kaio Jorge disputa bola em Cruzeiro x Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como chegam as equipes

O Cruzeiro chega em bom momento para o confronto. A equipe mineira venceu os últimos três jogos, incluindo o clássico contra o Atlético-MG, e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 57 pontos. Para enfrentar o Bahia, porém, o técnico Artur Jorge terá problemas para montar a equipe: João Marcelo sofreu uma lesão no joelho, enquanto William, Villalba e Matheus Pereira estão suspensos. Felipe Morais e Sinisterra também seguem no departamento médico.

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O Bahia, por sua vez, aparece na sexta posição, com 54 pontos. A equipe de Rogério Ceni vive uma campanha mais irregular nas últimas rodadas, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, porém, venceu o São Paulo por 3 a 2. Para o duelo em Belo Horizonte, o treinador terá o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão.

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