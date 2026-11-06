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Karoline Lima anuncia fim do relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo

Influenciadora confirmou os rumores em suas redes sociais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 19:18
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Montagem-Léo-Pereira-e-Karoline
Relacionamento de Karoline e Léo Pereira chegou ao fim (Foto: Reprodução / Instagram)

Karoline Lima, influenciadora digital e ex-noiva de Léo Pereira, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (6) para confirmar o fim do relacionamento com o zagueiro do Flamengo. De acordo com ela, o término ocorreu após o limite de sua tolerância em razão de expectativas não atendidas ao longo da relação.

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Em seu perfil no Instagram, Karoline revelou que a decisão de encerrar o noivado partiu dela e admitiu que sentia vergonha de expor os problemas do casal desde a última reconciliação. A influenciadora ressaltou ainda que não houve brigas ou discussões recentes, tratando-se apenas de uma escolha amadurecida que vinha avaliando há algum tempo.

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— Sim, acabei meu relacionamento. Durante todo esse tempo que a gente voltou, eu decidi não expor mais. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Vergonha de ficar aqui falando que a gente terminou, voltou. Esse vai e volta, esse 'tá certo ou não tá certo' é chato pra c* — disse em um dos vídeos.

— Eu venho pensando nisso já tem, sei lá, dois ou três meses. Eu sabia que tinha que tomar essa atitude, mas não tomei porque tenho uma tendência muito grande de sempre me culpar por todas as coisas que dão errado na minha vida. Dessa vez, não, gente — continuou.

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— Eu tentei ser a minha melhor versão. Tentei não, eu sei que fui a minha melhor versão, a melhor mulher que eu sei que poderia ser para alguém. E, quando chegou nesse ponto, eu terminei — complementou Karoline.

Primeiros rumores e planos da influenciadora

Os rumores sobre o fim do relacionamento foram publicados inicialmente por um perfil no Instagram que, segundo Karoline, tinha como fonte alguém próximo do casal e, principalmente, de Léo.

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— Assim que eu tirei as minhas coisas da casa, já existia um fake mandando mensagem para as páginas de fofoca e dizendo que eu tinha acabado de sair de casa. Ou seja, fonte próxima mora na casa. Eu fui muito esperta dessa vez, porque eu não contei para ninguém, nem mesmo para as pessoas que convivem comigo. A minha irmã não sabia, a Gabriela não sabia. A Priscila não sabia, enfim, ninguém sabia do meu lado. E as páginas de fofoca me mandaram mensagens, dizendo que souberam por meio de um fake que tinha mandado mensagens para eles dizendo que eu tinha acabado de sair de casa. Ou seja, é uma pessoa que mora lá, é uma fonte próxima que sabe do outro lado — contou Karoline.

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Sobre os próximos passos, a influenciadora disse que, como já pensava em tomar a atitude há algum tempo, já havia preparado uma maneira de deixar a mansão na qual residia com o defensor do Flamengo.

— Como eu falei para vocês que era uma coisa que eu já estava pensando em fazer, eu já tinha colocado a mão na massa porque eu sabia que, quando eu tomasse essa atitude, eu ia querer sair de lá. Então, eu já tinha organizado um apartamento para ficar, até porque eu sou mãe, eu tenho uma filha e eu não posso ficar sem saber para onde é que vou — explicou.

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— Eu já tinha esse apartamento alugado para que a gente pudesse sair de lá e vir para cá. É temporário. Eu vou ficar aqui por um tempo até organizar o que quero fazer da minha vida. Provavelmente, eu vou voltar para São Paulo — encerrou Karoline.

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