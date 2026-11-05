Gol perdido em Cruzeiro x Bahia gera revolta: 'Inacreditável'

Durante o jogo entre Cruzeiro e Bahia nesta quinta-feira (5), um gol perdido virou assunto nas redes sociais. Ainda na primeira etapa da partida do Campeonato Brasileiro, Fagner recebeu cruzamento da esquerda e, sozinho na pequena área, acertou o travessão. No momento, o Cabuloso perdia por 1 a 0.

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Bruno Rodrigues em duelo contra o Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como chegam as equipes

O Cruzeiro chega em bom momento para o confronto. A equipe mineira venceu os últimos três jogos, incluindo o clássico contra o Atlético-MG, e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 57 pontos. Para enfrentar o Bahia, porém, o técnico Artur Jorge terá problemas para montar a equipe: João Marcelo sofreu uma lesão no joelho, enquanto William, Villalba e Matheus Pereira estão suspensos. Felipe Morais e Sinisterra também seguem no departamento médico.

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O Bahia, por sua vez, aparece na sexta posição, com 54 pontos. A equipe de Rogério Ceni vive uma campanha mais irregular nas últimas rodadas, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, porém, venceu o São Paulo por 3 a 2. Para o duelo em Belo Horizonte, o treinador terá o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão.