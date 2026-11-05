Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Universidade Veiga de Almeida homenageia os 30 anos do Lance! no Rio

Programação nos dias 9 e 11 de novembro terá palestras, documentário e prêmios

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 19:14
Favorite o Lance! no Google
Flyer UVA Lance!
Universidade Veiga de Almeida fará evento no dia 9 de novembro (Foto: Reprodução)

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) promove, nos dias 9 e 11 de novembro, dois eventos acadêmicos em homenagem ao jornal Lance!, no Rio de Janeiro. A programação conta com a 11ª Mostra de Publicidade e Propaganda e o 6º Prêmio de Jornalismo, reunindo estudantes dos três campi da instituição e da modalidade EAD. Os encontros terão palestras com profissionais do setor, exibição de documentário e premiação de trabalhos universitários avaliados por júri externo.

➡️'Seda sem filtro': programa destrincha argumentos da audiência no STF sobre bets

A jornada começa em 9 de novembro com a Mostra de Publicidade e Propaganda, focada no mercado publicitário e no marketing esportivo. A data também marca o lançamento do livro Agora, Criativos, obra que reúne os principais artigos acadêmicos da Jornada Acadêmica do curso. A programação da manhã inicia às 10h com a palestra "Um lance é um Lance! – O marketing esportivo e suas jogadas", apresentada por Henrique Palmeira, diretor de Vendas do Lance!.

continua após a publicidade

No período da tarde, às 14h, o ex-head de Marketing do veículo, Maykon Marins, ministrará a palestra "As transformações da comunicação na publicidade esportiva". Na sequência, às 16h, o especialista em redes sociais Pedro Éste aborda o tema "Muito além do jogo: o poder das redes sociais no marketing esportivo". O encerramento ocorre às 19h com a premiação dos projetos da Mostra e uma homenagem a Pedro Éste.

O 6º Prêmio de Jornalismo acontece em 11 de novembro, dedicado à celebração das três décadas de história do Lance!. As atividades iniciam às 10h com o jornalista Márcio Iannacca, que apresenta a palestra "Jornalismo esportivo e cobertura de grandes eventos". Às 14h, o apresentador do programa Seda sem Filtro (Lance!TV), Vicente Seda, comanda o painel "Jornalismo investigativo: apuração e bastidores do esporte".

continua após a publicidade

Às 16h, o evento exibe um documentário produzido pelo Lance! sobre a trajetória de 23 jovens futebolistas na Grécia durante excursão do projeto Miami Dade, com destaque para a participação do goleiro Vinicius Sartori. A cerimônia de encerramento será às 19h, com a entrega dos troféus aos alunos e homenagens oficiais ao veículo esportivo, com presença confirmada do CEO do Lance!, Gustavo Mota, e do jornalista Márcio Iannacca.

Reflexões sobre os 30 anos e formulários de inscrição

A comemoração e a integração entre o mercado e a universidade foram destacadas pelos organizadores e convidados dos eventos:

— A Mostra é uma oportunidade de dar visibilidade ao que os estudantes produzem e de colocar seus trabalhos em contato com a avaliação de profissionais do mercado. Nesta edição, reunimos os três campi e a modalidade EAD, com uma programação que também permite discutir a publicidade esportiva com quem atua no setor — afirma Érica Ribeiro, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda do campus Tijuca e EAD.

continua após a publicidade

— O prêmio permite que os alunos submetam suas reportagens à avaliação de jornalistas que conhecem as exigências da profissão. A homenagem ao Lance! também traz para a universidade uma discussão sobre a história do jornalismo esportivo e o trabalho de apuração por trás das coberturas — destaca Altayr Derossi, coordenador do curso de Jornalismo e EAD.

— Receber essa homenagem da UVA nos dá muita alegria. Os 30 anos do Lance! foram construídos por profissionais que dedicaram seu trabalho ao jornalismo esportivo e por leitores que nos acompanham desde o início ou chegaram ao longo desse tempo. Fica a gratidão a todos que fazem parte dessa história e à universidade por reunir diferentes gerações para celebrá-la — declara Gustavo Mota, CEO do Lance!.

continua após a publicidade

— O Lance! me deu amizades que levo para a vida. Celebrar esses 30 anos é lembrar das pessoas com quem dividi a redação, as coberturas e tanto aprendizado. Sou grato por ter participado dessa trajetória e por poder compartilhar essas experiências com quem está começando no jornalismo — pontua o jornalista Márcio Iannacca.

Os estudantes e interessados em participar das atividades podem realizar a inscrição de forma online através dos portais oficiais de cada evento:

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Novorizontino comemorando

Fora de Campo

Luta pelo acesso esquenta: ESPN e Disney+ exibem dois jogos vitais da Série B

Há 17 minutos
Jogador em camisa branca com patrocínio Vitality celebra em campo durante partida, com adversários vermelhos ao fundo.

Fora de Campo

Saindo do banco, Evanilson comanda virada e mantém 100% do Bournemouth na Europa

Há 30 minutos
Cristiano_Ronaldo_e_Katia_Aveiro

Fora de Campo

Irmã de Cristiano Ronaldo é sincera sobre aposentadoria: 'O tempo dirá'

Há 54 minutos
Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Fora de Campo

Fala de Raphinha sobre Ancelotti gera revolta: 'Vergonha'

Há 1 hora
Jornalista criticou diretamente a permanência de Memphis no Timão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Vessoni detona Memphis após São Paulo x Corinthians: 'Não se toca'

Há 7 horas
Comandante é exaltado por imprensa europeia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Portal europeu rasga elogios a Abel antes de Palmeiras x Remo

Há 8 horas
Mais LANCE!
Clássico Majestoso terminou em 0 a 0 na Vila Belmiro (Foto: Theo Daolio/ModusFocus/Folhapress)

Resposta de Dorival após São Paulo x Corinthians divide torcedores

Bahia e Cruzeiro se enfrentam na Fonte Nova pelo 15ª rodada do Brasileirão

IA crava placar de Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Ídolo português anunciou aposentadoria da Seleção nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Torcedores mandam recado a Cristiano Ronaldo após anúncio

Ídolo histórico de Portugal anunciou sua saída da Seleção pelas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da Seleção de Portugal

Elenco do Flamengo comemorando gol

Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo no Brasileirão: 'Inacreditável'

Palmeiras x Remo: jogadores disputam a bola em campo de futebol, com torcedores ao fundo.

Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Remo pelo Brasileirão

Seleção brasileira de futsal masculina com troféu e medalhas, após vencer campeonato.

Com Brasil e clássico contra Argentina, CazéTV transmite Finalíssima de Futsal

Treinador com casaco escuro orienta jogador de camisa listrada preto e branco sob chuva, próximo à linha do campo.

Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após empate no Majestoso

Garro em ação durante São Paulo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Possível expulsão em São Paulo x Corinthians repercute: 'Escândalo'

Yuri Alberto em ação durante Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em São Paulo x Corinthians gera revolta: 'Inaceitável'

Renato Gaúcho durante Flamengo e Grêmio

Torcida do Grêmio manda recado a Renato Gaúcho após derrota

Léo Jardim com a camisa verde do Vasco

Lance de Léo Jardim em Athletico x Vasco irrita torcedores: 'Precisa ser'

Carrascal, jogador do Flamengo, em prece com as mãos juntas e cabeça erguida, usando uniforme listrado preto e vermelho.

Carrascal vira assunto em Flamengo x Grêmio: 'Não sabia'