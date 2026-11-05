A Universidade Veiga de Almeida (UVA) promove, nos dias 9 e 11 de novembro, dois eventos acadêmicos em homenagem ao jornal Lance!, no Rio de Janeiro. A programação conta com a 11ª Mostra de Publicidade e Propaganda e o 6º Prêmio de Jornalismo, reunindo estudantes dos três campi da instituição e da modalidade EAD. Os encontros terão palestras com profissionais do setor, exibição de documentário e premiação de trabalhos universitários avaliados por júri externo.

➡️'Seda sem filtro': programa destrincha argumentos da audiência no STF sobre bets

A jornada começa em 9 de novembro com a Mostra de Publicidade e Propaganda, focada no mercado publicitário e no marketing esportivo. A data também marca o lançamento do livro Agora, Criativos, obra que reúne os principais artigos acadêmicos da Jornada Acadêmica do curso. A programação da manhã inicia às 10h com a palestra "Um lance é um Lance! – O marketing esportivo e suas jogadas", apresentada por Henrique Palmeira, diretor de Vendas do Lance!.

continua após a publicidade

No período da tarde, às 14h, o ex-head de Marketing do veículo, Maykon Marins, ministrará a palestra "As transformações da comunicação na publicidade esportiva". Na sequência, às 16h, o especialista em redes sociais Pedro Éste aborda o tema "Muito além do jogo: o poder das redes sociais no marketing esportivo". O encerramento ocorre às 19h com a premiação dos projetos da Mostra e uma homenagem a Pedro Éste.

O 6º Prêmio de Jornalismo acontece em 11 de novembro, dedicado à celebração das três décadas de história do Lance!. As atividades iniciam às 10h com o jornalista Márcio Iannacca, que apresenta a palestra "Jornalismo esportivo e cobertura de grandes eventos". Às 14h, o apresentador do programa Seda sem Filtro (Lance!TV), Vicente Seda, comanda o painel "Jornalismo investigativo: apuração e bastidores do esporte".

continua após a publicidade

Às 16h, o evento exibe um documentário produzido pelo Lance! sobre a trajetória de 23 jovens futebolistas na Grécia durante excursão do projeto Miami Dade, com destaque para a participação do goleiro Vinicius Sartori. A cerimônia de encerramento será às 19h, com a entrega dos troféus aos alunos e homenagens oficiais ao veículo esportivo, com presença confirmada do CEO do Lance!, Gustavo Mota, e do jornalista Márcio Iannacca.

Reflexões sobre os 30 anos e formulários de inscrição

A comemoração e a integração entre o mercado e a universidade foram destacadas pelos organizadores e convidados dos eventos:

— A Mostra é uma oportunidade de dar visibilidade ao que os estudantes produzem e de colocar seus trabalhos em contato com a avaliação de profissionais do mercado. Nesta edição, reunimos os três campi e a modalidade EAD, com uma programação que também permite discutir a publicidade esportiva com quem atua no setor — afirma Érica Ribeiro, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda do campus Tijuca e EAD.

continua após a publicidade

— O prêmio permite que os alunos submetam suas reportagens à avaliação de jornalistas que conhecem as exigências da profissão. A homenagem ao Lance! também traz para a universidade uma discussão sobre a história do jornalismo esportivo e o trabalho de apuração por trás das coberturas — destaca Altayr Derossi, coordenador do curso de Jornalismo e EAD.

— Receber essa homenagem da UVA nos dá muita alegria. Os 30 anos do Lance! foram construídos por profissionais que dedicaram seu trabalho ao jornalismo esportivo e por leitores que nos acompanham desde o início ou chegaram ao longo desse tempo. Fica a gratidão a todos que fazem parte dessa história e à universidade por reunir diferentes gerações para celebrá-la — declara Gustavo Mota, CEO do Lance!.

continua após a publicidade

— O Lance! me deu amizades que levo para a vida. Celebrar esses 30 anos é lembrar das pessoas com quem dividi a redação, as coberturas e tanto aprendizado. Sou grato por ter participado dessa trajetória e por poder compartilhar essas experiências com quem está começando no jornalismo — pontua o jornalista Márcio Iannacca.

Os estudantes e interessados em participar das atividades podem realizar a inscrição de forma online através dos portais oficiais de cada evento:

continua após a publicidade