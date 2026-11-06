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Karoline, noiva de Léo Pereira, do Flamengo, é sincera sobre filhos

Influenciadora falou sobre o desejo de ter filhos com o zagueiro do Flamengo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 14:04
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Karoline Lima e Léo Pereira fizeram anúncio em suas redes sociais
Karoline Lima e Léo Pereira (Foto: Reprodução)

Karoline Lima, namorada do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, revelou que pretende ter mais filhos com o jogador, mas afastou a possibilidade de uma gravidez a curto prazo. A influenciadora respondeu a uma pergunta sobre maternidade durante uma interação com seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (4).

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Ao ser questionada sobre os planos de aumentar a família, Karoline confirmou o desejo, mas deixou claro que não pretende engravidar agora.

— Quero, sim, gente, mas não no momento. Agora, não.

Aos 30 anos, a influenciadora é mãe de Cecília, de quatro anos, fruto do antigo relacionamento com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Léo Pereira, também de 30 anos, tem dois filhos: Helena, de sete, e Matteo, de cinco, de seu antigo casamento com Tainá Militão.

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Karoline Lima já havia negado rumores de gravidez

A declaração acontece pouco mais de um mês depois de Karoline Lima precisar desmentir especulações sobre uma possível gestação. Em setembro, comentários de internautas sobre mudanças em sua aparência física deram origem a rumores de gravidez.

Na ocasião, a influenciadora contestou os julgamentos sobre seu corpo e destacou a frequência com que mulheres são alvo de comentários sobre peso e aparência nas redes sociais.

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— Até semana passada, eu estava seca demais, magra demais, só canela. Aí, essa semana, é a semana do 'está grávida'. Não que isso seja um problema. Por isso que eu nem gosto de falar de corpo na internet, porque sempre viraliza muito tudo que se fala de corpo, porque cada um tem um gosto, cada um tem uma opinião e cada um tem um objetivo.

Karoline também chamou a atenção para os impactos que especulações sobre gravidez podem provocar. Segundo a influenciadora, esse tipo de comentário exige responsabilidade, especialmente diante de mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar ou passam por tratamentos hormonais.

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Léo Pereira e Karoline Lima
Léo Pereira e Karoline Lima (Foto: Reprodução / Instagram)

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