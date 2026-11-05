Palmeiras x Remo: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem
Alviverde vai vencendo por 3 a 0
Palmeiras e Remo estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (5), em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Verdão leva vantagem e vence por 3 a 0, com gols de Arias (2x) e Maurício. No primeiro tempo, Paulo César de Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, apontou um erro de Wilton Pereira Sampaio.
Depois de uma bola lançada para Marlon Freitas, o volante cabeceou para o meio da área e a bola bateu no braço de Zé Wellison. Em campo, o árbitro não marcou a penalidade, e o VAR não recomendou revisão. Para PC, foi pênalti.
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Veja o lance polêmico em Palmeiras x Remo
Como chegam os times
O Palmeiras venceu seu compromisso mais recente por 1 a 0 sobre o Vasco, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, competição em que ocupa a segunda colocação, a equipe vem de um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.
O Remo, por sua vez, soma apenas 29 pontos e está virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em partida disputada no Mangueirão.
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Contra o Remo, o Palmeiras terá os desfalques dos atacantes Ramón Sosa e Paulinho. Ambos seguem em recuperação física, mas o paraguaio já realiza atividades no gramado e está mais próximo de voltar a ficar à disposição da comissão técnica do que o camisa 10.
Jefté também segue como desfalque. O lateral foi flagrado em exame antidoping e aguarda a data do julgamento, que determinará eventual punição. Enquanto isso, permanece afastado das áreas comuns do clube.
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