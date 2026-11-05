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Palmeiras poupa titulares para duelo contra o Remo; veja escalação

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/11/2026 18:34
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Palmeiras chega como favorito para o jogo (Foto: Reprodução/Jhon Arias)
Jhon Arias, atacante do Palmeiras (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Remo na noite desta quinta-feira (5), no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no confronto com o Vasco, no próximo fim de semana, que vale vaga na final da Copa do Brasil, Abel Ferreira optou por preservar alguns jogadores em razão do desgaste físico do elenco.

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As duas laterais sofreram alterações. Khellven assume a vaga de Giay, enquanto Arthur substitui Piquerez. Na defesa, Barboza dá lugar a Bruno Fuchs. O meio de campo será formado por Marlon Freitas e Andreas Pereira, dois dos jogadores de linha com maior minutagem no elenco.

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Flaco López, artilheiro do Palmeiras em 2026, será preservado. Com isso, o trio de ataque terá Mauricio, Jhon Arias e Vitor Roque.

Giay, Barboza, Luis Pacheco, Mauricio, Arias e Flaco López estão pendurados e podem desfalcar o Palmeiras na próxima rodada caso recebam cartão amarelo.

O Alviverde inicia a rodada seis pontos atrás do líder Flamengo, que venceu o Grêmio no Maracanã. Diante desse cenário, a equipe de Abel Ferreira precisa dos três pontos para diminuir novamente a distância em relação ao rival na disputa pelo título.

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Vitor Roque dribla Sosa no triunfo do Palmeiras sobre o Vasco
Vitor Roque retorna para a escalação titular do Palmeiras contra o Remo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Mauricio, Jhon Arias e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Barboza, GIay, Felipe Anderson, Piquerez, Lucas Evangelista, Emi Martínez, Fabiano, Flaco López, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.

Escalação do Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Remo

  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • 📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
  • 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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