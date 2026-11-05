Palmeiras poupa titulares para duelo contra o Remo; veja escalação
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão
O Palmeiras está escalado para enfrentar o Remo na noite desta quinta-feira (5), no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no confronto com o Vasco, no próximo fim de semana, que vale vaga na final da Copa do Brasil, Abel Ferreira optou por preservar alguns jogadores em razão do desgaste físico do elenco.
+ Palmeiras liga alerta para paraguaios, se movimenta nos bastidores e teme baixas no Brasileirão
As duas laterais sofreram alterações. Khellven assume a vaga de Giay, enquanto Arthur substitui Piquerez. Na defesa, Barboza dá lugar a Bruno Fuchs. O meio de campo será formado por Marlon Freitas e Andreas Pereira, dois dos jogadores de linha com maior minutagem no elenco.
Flaco López, artilheiro do Palmeiras em 2026, será preservado. Com isso, o trio de ataque terá Mauricio, Jhon Arias e Vitor Roque.
Giay, Barboza, Luis Pacheco, Mauricio, Arias e Flaco López estão pendurados e podem desfalcar o Palmeiras na próxima rodada caso recebam cartão amarelo.
O Alviverde inicia a rodada seis pontos atrás do líder Flamengo, que venceu o Grêmio no Maracanã. Diante desse cenário, a equipe de Abel Ferreira precisa dos três pontos para diminuir novamente a distância em relação ao rival na disputa pelo título.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Mauricio, Jhon Arias e Vitor Roque.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Barboza, GIay, Felipe Anderson, Piquerez, Lucas Evangelista, Emi Martínez, Fabiano, Flaco López, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.
Escalação do Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga.
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Remo
- ⚽ Competição: Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
- 📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
- 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Tudo sobre
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage a possível falta em gol do Palmeiras: 'Todo jogo'Há 1 minuto
Fora de Campo
Palmeiras x Remo: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragemHá 8 minutos
Palmeiras
Veja gols em Palmeiras x Remo: Arias marca duas vezes e Maurício ampliaHá 33 minutos
Futebol Nacional
AO VIVO: acompanhe Palmeiras x Remo pelo BrasileirãoHá 1 hora
Futebol Internacional
Abel Ferreira homenageia Cristiano Ronaldo após despedida da seleção portuguesaHá 7 horas
Fora de Campo
Portal europeu rasga elogios a Abel antes de Palmeiras x RemoHá 8 horas
Mais LANCE!