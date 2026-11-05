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Luta pelo acesso esquenta: ESPN e Disney+ exibem dois jogos vitais da Série B

Novorizontino x Fortaleza e Vila Nova x Criciúma movimentam o sábado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 18:58
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Jogadores do Novorizontino comemorando
Novorizontino enfrenta o Fortaleza (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

A definição pelo acesso no Campeonato Brasileiro Série B ganha capítulos decisivos neste sábado (7). Válidos pela 37ª e penúltima rodada do torneio, os confrontos entre Novorizontino e Fortaleza, além do duelo direto Vila Nova x Criciúma, terão transmissão ao vivo na ESPN e na plataforma de streaming Disney+ (plano Premium), com repórteres trazendo as informações diretamente dos estádios.

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O primeiro embate do dia acontece às 16h10 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Na liderança da competição com 67 pontos, o Novorizontino encara o Fortaleza buscando o triunfo que pode assegurar matematicamente sua vaga inédita na Série A. O clube cearense, por sua vez, soma 62 pontos na quinta posição e precisa da vitória fora de casa para ingressar na zona de classificação rumo à elite. A exibição na ESPN 4 e no Disney+ começa às 15h55, com narração de Fefux Ribeiro, análises de Celso Ardengh e reportagens de Melbya Rolim e Raisa Martins.

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No período da noite, às 20h, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga recebe um confronto direto na tabela entre Vila Nova e Criciúma. O time goiano ocupa o terceiro lugar com 63 pontos, enquanto a equipe catarinense aparece na quarta colocação com 62. Separados por apenas um ponto, os dois lados disputam a manutenção no G-4 para garantir o retorno à Primeira Divisão em 2027.

Para além do cenário da classificação, os donos da casa enfrentam percalços no elenco. O Vila Nova possui 11 jogadores pendurados com dois cartões amarelos, situação que se estende ao técnico Guto Ferreira. Além disso, o volante João Vieira desfalca o setor de meio-campo por suspensão após ser expulso na rodada passada. O jogo terá transmissão exclusiva pelo plano Premium do Disney+ a partir das 19h45, com narração de Vinícius Moura, comentários de Matheus Raymundo e reportagem no campo de Felipe André.

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Criciúma x adversário de camisa branca disputam a bola em partida noturna
Criciuma enfrenta o Vila Nova (Foto: Marlon Costa/AGIF/Folhapress)

Agenda de transmissões da 37ª rodada

Sábado, 7 de novembro

  • 16h10 – Novorizontino x Fortaleza (ESPN 4 e Disney+)
  • 20h00 – Vila Nova x Criciúma (Disney+)
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