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Veja gols em Vitória x Fluminense: Canobbio amplia de cavadinha

Equipes se enfrentam no Estádio Manoel Barradas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 20:22
Atualizado há 0 minutos
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Savarino e Hulk comemorando
Savarino abriu o placar contra o Vitória (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

O Vitória recebe o Fluminense nesta sexta-feira (6) em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em cenários distintos na competição, os donos da casa buscam se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor tenta se garantir na próxima edição da Libertadores.

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O primeiro gol da partida aconteceu aos 15 minutos de jogo e foi para o Fluminense. Após jogada trabalhada de pé em pé, Savarino abriu o placar. A jogada foi construída por Guga, que acionou Canobbio e assistiu ao camisa 11 para empurrar para o fundo da rede.

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Aos 42 minutos, Canobbio ampliou para o Fluminense. Após enfiada de bola de Nonato, o uruguaio bateu de cavadinha por cima do goleiro Lucas Arcanjo.

Veja os gol da partida:

Jogo de futebol com jogador de camisa branca na frente, perseguindo a bola azul, enquanto adversário de preto e vermelho o acompanha.
Fluminense visita o Vitória em Salvador (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Como chegam as equipes?

O Tricolor volta a campo depois de vencer o Internacional por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Com 54 pontos, a equipe comandada por Marcão tenta dar mais um passo na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

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Marcão deve promover mudanças no Fluminense. Lucho Acosta deve ganhar uma oportunidade entre os titulares, na vaga de Ganso. Na defesa, Ignácio cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Freytes é opção para formar dupla com Thiago Silva. Millán e Martinelli seguem em recuperação de lesões.

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O Vitória, por sua vez, tem 38 pontos e busca se afastar da zona de rebaixamento. Sem vencer há quatro rodadas, o clube demitiu Jair Ventura após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba. O auxiliar Cléber dos Santos comandará a equipe interinamente diante do Fluminense.

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