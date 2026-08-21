Atuação de Deyverson em LDU x Mirassol repercute fora do Brasil Time equatoriano se classificou ás quartas de finais da Libertadores

A atuação de Deyverson na classificação da LDU sobre o Mirassol, pela Copa Libertadores, repercutiu entre torcedores equatorianos nas redes sociais. O atacante brasileiro foi um dos cinco jogadores escolhidos para as cobranças de pênaltis da equipe, que avançou às quartas de final da competição.

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Após a partida, alguns comentários destacaram a confiança no brasileiro para assumir a responsabilidade em um momento decisivo. Um torcedor chegou a afirmar que, entre os cobradores, sentia que Deyverson era o jogador em quem mais confiava.

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Veja o pênalti batido:

➡️ Palmeiras encara a LDU nas quartas de final da Libertadores

Veja a repercussão:

El partido de los otros 10 en la cancha fue pésimo.



Lo que si voy a rescatar es a los 5 pateadores.



Deyverson, Pretell, Estrada, Allala y Cornejo. https://t.co/DHfb5P9pYx — JD (@absoulsoutro) August 21, 2026

Tradução: O jogo dos outros 10 em campo foi péssimo. O que eu vou destacar mesmo são os 5 cobradores de pênalti. Deyverson, Pretell, Estrada, Allala e Cornejo.

Y los 5 que metieron los goles hoy ?



Y los goles de Deyverson contra Always Ready y los goles de Estada y los clubes de Ade y los anticipos de Allala en partidos anteriores



No seas bestia — Paul (@rubenpaul74) August 21, 2026

Tradução: E os 5 que marcaram os gols hoje? E os gols do Deyverson contra Always Ready e os gols do Estada e os clubes do Ade e os antecipos do Allala em partidas anteriores Não seja bestia

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A excepción de Deyverson, sentía que cualquiera la cagaba — Ricky 🇪🇨 ⭐️⭐️🌟⭐️⭐️ (@RickyEC593) August 21, 2026

Tradução: A exceção de Deyverson, eu sentia que qualquer um perderia.

Charly, Deyverson no solo es futbolisticamente. El tipo trae experiencia, jerarquía y lo más una buena taquilla para la U. Sabíamos muy bien que venía en el ocaso de su carrera. Bien poder tenerlo frente al Palmeiras y ayude a mentalizar a los chicos. — Wilson Calle (@plegrottaglie) August 21, 2026

Tradução: Charly, Deyverson não é só futebolisticamente. O cara traz experiência, hierarquia e, além disso, uma boa bilheteria para a U. Sabíamos muito bem que ele vinha no ocaso da sua carreira. Bom poder tê-lo em frente ao Palmeiras e que ajude a mentalizar os garotos.

A classificação colocou a LDU nas quartas de final da Libertadores, fase em que terá pela frente o Palmeiras. O Verdão garantiu sua vaga ao vencer o Cerro Porteño por 1 a 0, fora de casa, com gol de cabeça de Gustavo Gómez.

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A LDU garantiu a vaga nas quartas ao bater o Mirassol, nos pênaltis, nesta quinta-feira (20).

LDU classificado ás quartas de finais da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

As datas dos confrontos ainda serão definidas pela Conmebol, responsável pela organização do torneio. A previsão é de que os jogos de ida sejam disputados nos dias 8, 9 ou 10 de setembro, enquanto as partidas de volta estão previstas para 15, 16 ou 17 do mesmo mês.

Em lados opostos da chave, Palmeiras e Flamengo podem voltar a se encontrar na decisão da competição caso avancem em seus respectivos confrontos. A grande final será disputada novamente em partida única, no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

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