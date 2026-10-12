Atuação de Arias em goleada do Palmeiras repercute no exterior: 'Não via'

Jhon Arias, jogador do Palmeiras, foi um dos assuntos entre torcedores e jornalistas colombianos após a goleada do Alviverde no Corinthians por 4 a 1, na noite deste domingo (11), no Nubank Parque. Barboza, Giay, duas vezes, e Matheus Bidu, contra, marcaram os gols da vitória alviverde. Gustavo Henrique descontou.

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Com uma assistência na partida, e algumas chances desperdiçadas, o meio campista chamou atenção de torcedores colombianos nas redes socias.

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Veja a repercussão:

Tradução: Jhon Arias brilha no clássico e Palmeiras passa por cima do Corinthians.

O colombiano contribuiu em dois dos gols da goleada do Verdão e foi muito influente no jogo, participando ativamente na construção das jogadas e gerando vários remates. O conjunto de Abel Ferreira se consolida como um dos times mais fortes do continente e aponta para competir por todos os títulos. Arias segue marcando diferença e se consolida como uma das figuras do time brasileiro.

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Tradução: ASSISTÊNCIA de Jhon Arias para o 2-0 do Palmeiras no Derby contra o Corinthians. O colombiano, após passe de Vitor Roque, terminou assistindo Agustín Giay. No 'Verdão' ele tem um circuito onde pode se destacar e encontrar espaços, na Seleção não.

Tradução: Jhon Arias (Palmeiras) será em 2027 o dono do histórico recorde do jogador colombiano com mais partidas disputadas no Campeonato Brasileiro. O grande jogador acumula 144 presenças na liga brasileira em 6 temporadas.

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Tradução: Desde o inesquecível Freddy Rincón, não via um jogador colombiano tão dominante em um time de peso no Brasil.

Jhon Arias está sobrando de categoria no Palmeiras. Todos jogam para ele, é influente, é dominante, é o armador, é a fórmula mágica para vencer do Verdao.

Tradução: Arias pós-Mundial é outro jogador. Não levanta o nível o colombiano.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians

1°T - Domínio alviverde e brilho gringo

Embalado pela torcida, que organizou uma bela festa na entrada das equipes em campo, o Palmeiras tomou conta das ações e precisou de apenas 16 minutos para vencer Hugo Souza, que já havia feito duas defesas importantes, e abrir o placar. Barboza subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou no ângulo direito.

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O Palmeiras manteve o ímpeto até os minutos finais e foi recompensado com o gol do lateral-direito Giay, já nos acréscimos. O placar de 2 a 0 não traduziu a superioridade alviverde em campo, mas evidenciou a diferença entre as equipes na tabela: enquanto o Verdão briga pelo título, o Corinthians luta contra o rebaixamento.

Arias em ação durante Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

2°T Goleada, gritos de olé e Corinthians apático

Em apenas seis minutos, o Palmeiras transformou a vantagem em goleada. Primeiro, Giay marcou pela segunda vez no Derby. Na sequência, Matheus Bidu mandou a bola para a própria rede de forma bizarra, sem sofrer qualquer pressão dos jogadores alviverdes no lance.

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A partir do quarto gol, o Nubank Parque virou palco de festa, com gritos de "olé" ecoando até o apito final. Ainda houve tempo para Paulinho voltar aos gramados e cobrar um pênalti. O camisa 10, no entanto, parou em Hugo Souza, um dos poucos destaques do Corinthians na partida.

No último lance da partida, Gustavo Henrique subiu livre de marcação e cabeceou para marcar o gol de honra do Corinthians.