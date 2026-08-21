Atitude de Di Maria irrita torcida do Corinthians: 'Sem sentido' Astro foi titular, mas não evitou eliminação do Rosário Central

Em jogo sofrido, o Corinthians bateu o Rosário Central por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final da Libertadores. Depois da partida, uma atitude do astro Di Maria irritou alguns torcedores alvinegros nas redes sociais.

Durante o duelo, Di Maria caiu no chão e aproveitou para provocar torcedores do Corinthians. O astro argentino mostrou uma tatuagem que tem do título mundial que ganhou com a Argentina em 2022 na direção das arquibancadas da Neo Química Arena.

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Nas redes sociais, torcedores do Corinthians se irritaram com o gesto do atacante argentino e responderam à provocação. Veja a cena e os comentários abaixo:

Corinthians avançou na Libertadores (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

Veja os comentários sobre o gesto do craque

Como foi o jogo do Corinthians

A primeira etapa das duas equipes foi de pouca qualidade técnica. Apesar do esforço de ambos os times, Corinthians e Rosario Central não conseguiram criar grandes chances ou oferecer perigo. Pelo lado do Timão, a principal oportunidade ocorreu aos 13 minutos, quando o atacante Kaio César mandou uma bomba, mas viu Ledesma se esticar para fazer a defesa. Já o time argentino tentou levar perigo em bolas paradas, mas sem grande efetividade.

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Aos 12 minutos do segundo tempo, o Corinthians sofreu um duro golpe na partida. O volante Raniele foi expulso após recomendação do VAR por acertar a coxa do atacante Copetti com as travas da chuteira. Mesmo com a necessidade de priorizar a marcação, o Timão contou com o protagonismo de Memphis Depay. O atacante cobrou falta para a área, Breno Bidon desviou e marcou o gol que garantiu a classificação da equipe.

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Aos 34 minutos, Memphis Depay cruzou no primeiro pau, e Breno Bidon desviou para abrir o placar para o Corinthians. Com um jogador a menos, o Timão passou a se segurar para garantir a classificação.