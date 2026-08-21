Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atitude de Di Maria irrita torcida do Corinthians: 'Sem sentido'

Astro foi titular, mas não evitou eliminação do Rosário Central

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/08/2026 07:35
Favorite o Lance! no Google
Di Maria em Corinthians x Rosário Central
Di Maria em Corinthians x Rosário Central (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

Em jogo sofrido, o Corinthians bateu o Rosário Central por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final da Libertadores. Depois da partida, uma atitude do astro Di Maria irritou alguns torcedores alvinegros nas redes sociais.

Durante o duelo, Di Maria caiu no chão e aproveitou para provocar torcedores do Corinthians. O astro argentino mostrou uma tatuagem que tem do título mundial que ganhou com a Argentina em 2022 na direção das arquibancadas da Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️Retorno de Memphis agita torcida do Corinthians: 'Ficou claro'

Nas redes sociais, torcedores do Corinthians se irritaram com o gesto do atacante argentino e responderam à provocação. Veja a cena e os comentários abaixo:

Corinthians avançou na Libertadores
Corinthians avançou na Libertadores (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

Veja os comentários sobre o gesto do craque

Como foi o jogo do Corinthians

A primeira etapa das duas equipes foi de pouca qualidade técnica. Apesar do esforço de ambos os times, Corinthians e Rosario Central não conseguiram criar grandes chances ou oferecer perigo. Pelo lado do Timão, a principal oportunidade ocorreu aos 13 minutos, quando o atacante Kaio César mandou uma bomba, mas viu Ledesma se esticar para fazer a defesa. Já o time argentino tentou levar perigo em bolas paradas, mas sem grande efetividade.

continua após a publicidade

Aos 12 minutos do segundo tempo, o Corinthians sofreu um duro golpe na partida. O volante Raniele foi expulso após recomendação do VAR por acertar a coxa do atacante Copetti com as travas da chuteira. Mesmo com a necessidade de priorizar a marcação, o Timão contou com o protagonismo de Memphis Depay. O atacante cobrou falta para a área, Breno Bidon desviou e marcou o gol que garantiu a classificação da equipe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 34 minutos, Memphis Depay cruzou no primeiro pau, e Breno Bidon desviou para abrir o placar para o Corinthians. Com um jogador a menos, o Timão passou a se segurar para garantir a classificação.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Corinthians avançou na Libertadores

Fora de Campo

Rivais reagem à classificação do Corinthians na Liberta: 'Tristeza'

Há 31 minutos
Danilo Santos em ação pelo Botafogo

Fora de Campo

Danilo vira assunto após eliminação do Botafogo: 'Pior negócio'

Há 1 hora
Memphis em seu retorno ao Corinthians

Fora de Campo

Retorno de Memphis agita torcida do Corinthians: 'Ficou claro'

Há 7 horas
Arbitragem de Botafogo e Cienciano chama artenção dos torcedores

Fora de Campo

Arbitragem em Botafogo x Cienciano vira assunto: 'Injustificável'

Há 8 horas
Corinthians x Rosário Central pela Libertadores

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Corinthians x Rosário Central divide opiniões

Há 8 horas
Raniele em ação durante Corinthians x Rosario Central

Fora de Campo

Corinthians x Rosario Central: ex-árbitro analisa expulsão de Raniele

Há 8 horas
Mais LANCE!
Pedro Raul na Partida entre Corinthians x Rosario, pela segunda partida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2026, realizada na Neo Quimica Arena, em Itaquera, Sao Paulo, nesta Quinta (20).

Gol perdido em Corinthians x Rosario choca torcedores: 'Não dá'

Arthur Cabral em ação na partida entre Botafogo e Cienciano

Gol perdido por Arthur Cabral em Botafogo x Cienciano gera revolta: 'Inacreditável'

Thiago Mendes comemorando gol em Olimpia x Vasco

Thiago Mendes chama atenção em Olimpia x Vasco: 'Merecia'

Cuiabano disputa a bola com Cáceres e Cardozo no duelo entre Vasco e Olimpia pela Sul-Americana

Gol perdido em Olimpia x Vasco revolta torcedores: 'Não é possível'

NFL Globo Brasil

NFL prioriza Globo no Brasil e busca expandir parceria

Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)

Mauro Cezar analisa classificação do Palmeiras e questiona Leila Pereira

Filé - Fluminense

Fisioterapeuta do Fluminense, Filé concorre a Prêmio Confut e lidera votação

Jorginho, do Flamengo, tirando a bola em cima da linha

Bola entrou? Ex-árbitra bate martelo no lance de Flamengo x Cruzeiro

Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Cicinho crava placar de Corinthians x Rosario Central

Fabrício Bruno, do Cruzeiro, conduzindo a bola no Maracanã contra o Flamengo

Fabrício Bruno e Pedrinho viralizam ao revelarem torcida na Libertadores

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sorrindo

Cena de Leila Pereira em jogo do Palmeiras anima torcedores do Vasco: 'Vem'

Emerson Royal, do Flamengo, dominando a bola em meio aos jogadores do Cruzeiro

Possível expulsão de Royal em Flamengo x Cruzeiro gera revolta: 'Injustificável'

Samuel Lino comemora gol marcado em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores

Redenção de Lino em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Com crueldade'