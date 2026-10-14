Atitude de Deyverson vira assunto no exterior: 'Não tem'

A atitude de Deyverson durante a vitória da LDU sobre o Barcelona de Guayaquil repercutiu no exterior e gerou polêmica nas redes sociais. O atacante brasileiro, ex-Palmeiras, se envolveu em uma confusão nos minutos finais da partida, foi expulso e, posteriormente, tornou-se alvo de uma suposta ameaça de sequestro feita por um ex-jogador do clube equatoriano.

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Acionado nos acréscimos, Deyverson tentou administrar o resultado ao segurar a posse de bola, irritando os adversários. Em meio à confusão, o brasileiro caiu no gramado e gesticulou em direção aos torcedores. O centroavante também passou a olhar para o nome estampado nas costas de um jogador do Barcelona de Guayaquil, aumentando a tensão em campo.

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A atitude terminou com a expulsão do atacante, que já havia protagonizado outras polêmicas ao longo da carreira. O brasileiro ficou conhecido no futebol nacional, principalmente, pela passagem pelo Palmeiras, clube pelo qual marcou o gol do título da Libertadores de 2021, na final contra o Flamengo.

Ex-jogadores do Barcelona de Guayaquil se irritam com Deyverson

A confusão não terminou com o apito final. Nas redes sociais, Gabriel Cortez e Adonis Preciado, ex-jogadores do Barcelona de Guayaquil, criticaram o comportamento do brasileiro. Em uma publicação, Cortez disparou contra o atacante.

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Brasileiro filho da p***, você vem ao país para causar problemas.

Na sequência, Preciado respondeu com uma declaração que foi interpretada como uma ameaça de sequestro contra Deyverson.

Patrão, eu viajo pra lá, a gente pega ele e sequestra para que essa palhaçada acabe.

As mensagens foram apagadas posteriormente, mas a repercussão aumentou a preocupação com a segurança do jogador no Equador. Veja a repercussão:

Tradução: Por ser Deyverson, não porque cometeu uma falta.

Tradução: O árbitro não hesitou em expulsar Olise, e aqui esses árbitros deixam esse malote do Deyverson fazer todo o show que quer

Tradução: Depois, se lhes dizem que são os torcedores mais ridículos e brutos do país, eles se ofendem, mijo, dá pena acreditando que você é o palhaço do Deyverson, é inacreditável o cringe que esses caras causam.

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Tradução: Pode-se entender e aceitar que a atitude provocativa de Díaz e Deyverson sirva para que muitos "colegas" utilizem este episódio para atiçar o regionalismo que tanto mal nos tem causado?

Tradução: Mas amigo, no contexto, não soa como ameaça... se algo acontecesse com o brasileiro (o que não vai acontecer) o primeiro que eles iam olhar é pro maluco. Então é só conversa fiada e deboche tudo. Deyverson puro show, dentro e fora de campo e os torcedores do Liga uns palhaços pra caramba.

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Tradução: Já se passaram 48 horas e eles continuam chorando por um sinal do Deyverson. Podem rezar missa, mas doeu neles que os chamem de meninos.

Tradução: Que fossem reclamações somente não passaria nada, o que acontece é que o Deyverson é ameaçado por um cara com vínculos a GDOs. Não é um cara comum e corrente. Você não pode ser tão imbecil, Xavier. Além disso, ele não disse nada que não seja verdade. São muito pequeninos.

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Tradução: Deyverson não tem rendido nem tem sido importante na estrutura da equipe, muito show e muito pouco futebol e gols.

Estafe de Deyverson cobra providências

Diante da gravidade das declarações, a agência responsável pela carreira de Deyverson divulgou uma nota oficial para repudiar as supostas ameaças e pedir providências às autoridades equatorianas.

O comunicado destacou a preocupação com a integridade física do atacante e de seus familiares, além de cobrar medidas para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer.

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A agência também ressaltou que declarações desse tipo não devem ser toleradas, independentemente de quem as faça, e pediu a atuação das autoridades públicas e esportivas do Equador para garantir a segurança do brasileiro.

Por fim, o estafe defendeu o respeito às boas práticas de fair play promovidas pela Fifa e reforçou a necessidade de preservar a segurança dos envolvidos no futebol.

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