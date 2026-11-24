Chapecoense e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (24), na Arena Condá, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou o confronto. O jogo será o último da equipe de Abel Ferreira antes de enfrentar o Estudiantes pela final da Libertadores.

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Veja a projeção da IA:

A tendência é de um triunfo do Palmeiras por 2 a 1 em Chapecó. Mesmo atuando fora de casa, a equipe comandada por Abel Ferreira deve impor sua superioridade técnica desde os primeiros minutos, controlando a posse de bola e explorando a força ofensiva pelas pontas. Apesar de a Chapecoense contar com o apoio de sua torcida para pressionar em bolas paradas e conseguir balançar as redes em uma transição rápida, a maior consistência tática e o poder de decisão do Verdão devem prevalecer para garantir os três pontos fora de seus domínios.

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Palmeiras visita a Chapecoense antes da final da Libertadores (Foto: Rafael Bressan/ACF

Mudança de chave e foco nas Copas

Entre viagens, diferentes frentes de disputa e a pressão por conquistas após uma temporada de 2025 sem títulos, o Palmeiras agora pode concentrar seus esforços em apenas duas partidas: a final da Libertadores, em 28 de novembro, e a decisão da Copa do Brasil, marcada para 6 de dezembro.

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Com um elenco recheado de opções, estabilidade financeira e um trabalho de longo prazo conduzido pela atual comissão técnica, o Palmeiras tem na constância e na capacidade de superação seus principais trunfos. Para Abel Ferreira, a regularidade demonstrada pela equipe ao longo dos últimos anos, com presença frequente nas decisões, é um dos aspectos mais importantes de sua trajetória no clube.

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- Ao longo dos seis anos, fomos conquistando títulos e chegando a finais. Ganhamos algumas, perdemos outras. Qualquer clube vai ganhar e perder, mas o mais difícil, e do que mais me orgulho nos meus jogadores e torcedores, é que competimos em todas as competições até o fim - apontou Abel Ferreira.

A conquista do Paulistão encerrou o jejum de títulos de 2025 e abriu caminho para um novo capítulo na trajetória do Palmeiras de Abel Ferreira. Agora, o desafio é transformar a constância dos últimos anos em novas conquistas e levantar os principais troféus ainda em disputa.