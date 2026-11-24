Vidente projeta resultado em Chapecoense x Palmeiras no Brasileirão
Jogo será o último do Alviverde antes da grande final da Libertadores
Chapecoense e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (24) em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e um vidente projetou a partida. Com a competição já vencida pelo Flamengo, o duelo marca o último compromisso do Verdão antes de encarar o Estudiantes na final da Copa Libertadores, neste sábado (28). Diante desse cenário, Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, avaliou as nuances do confronto.
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Na leitura da Chapecoense, surgiram A Justiça e a carta Quatro. Segundo o tarólogo, os arcanos indicam a busca por equilíbrio e a necessidade de ajustes, exigindo total atenção para que a equipe não relaxe em campo. O vidente destaca que o time catarinense precisa manter seu ritmo e organização tática, independentemente da possibilidade de o adversário atuar com uma formação alternativa.
Já para o Palmeiras, a tiragem trouxe O Eremita e o Ás de Espadas. Enquanto o primeiro aponta para a importância da experiência e dos cuidados estratégicos diante de uma provável escalação reserva, o segundo funciona como um trunfo de clareza, determinação e espírito de luta, mostrando um Verdão disposto a batalhar pela vitória, mesmo focado na decisão continental.
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No panorama geral do confronto, a leitura indica um duelo que exige cautela, paciência e estratégia de ambos os lados para evitar erros. Embora não descarte a possibilidade de empate pelo equilíbrio nas cartas das duas equipes, Luiz Filho conclui que a combinação entre experiência e espírito de luta dá ao Palmeiras uma leve vantagem na projeção para vencer a partida.
Mudança de chave e foco nas Copas
Entre viagens, diferentes frentes de disputa e a pressão por conquistas após uma temporada de 2025 sem títulos, o Palmeiras agora pode concentrar seus esforços em apenas duas partidas: a final da Libertadores, em 28 de novembro, e a decisão da Copa do Brasil, marcada para 6 de dezembro.
Com um elenco recheado de opções, estabilidade financeira e um trabalho de longo prazo conduzido pela atual comissão técnica, o Palmeiras tem na constância e na capacidade de superação seus principais trunfos. Para Abel Ferreira, a regularidade demonstrada pela equipe ao longo dos últimos anos, com presença frequente nas decisões, é um dos aspectos mais importantes de sua trajetória no clube.
— Ao longo dos seis anos, fomos conquistando títulos e chegando a finais. Ganhamos algumas, perdemos outras. Qualquer clube vai ganhar e perder, mas o mais difícil, e do que mais me orgulho nos meus jogadores e torcedores, é que competimos em todas as competições até o fim — apontou Abel Ferreira.
A conquista do Paulistão encerrou o jejum de títulos de 2025 e abriu caminho para um novo capítulo na trajetória do Palmeiras de Abel Ferreira. Agora, o desafio é transformar a constância dos últimos anos em novas conquistas e levantar os principais troféus ainda em disputa.
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