Arbitragem em Botafogo x Cienciano vira assunto: 'Injustificável' Glorioso vence por 1 a 0 mas se despede da Sul-Americana

A arbitragem de Botafogo e Cienciano, pela Copa Sul-Americana, virou um dos principais assuntos entre os torcedores nas redes sociais. Durante a partida, decisões da equipe de arbitragem geraram fortes críticas, especialmente em lances envolvendo um pênalti anulado e a não expulsão de um jogador da equipe peruana.

O Botafogo já havia sido alvo de reclamações relacionadas à arbitragem no confronto de ida, quando um gol marcado com a mão para o Cienciano foi validado. Na partida desta quinta-feira, novamente houve polêmica.

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Pênalti anulado e cartão que não foi aplicado

Um dos lances mais contestados aconteceu quando o Botafogo teve um pênalti inicialmente assinalado, mas a decisão acabou sendo anulada após revisão. Torcedores questionaram a interpretação da arbitragem e apontaram que o jogador do Cienciano teria cometido a infração dentro da área.

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Outro momento que provocou revolta aconteceu quando o árbitro chegou a colocar a mão no bolso para aplicar um cartão amarelo a um atleta do Cienciano. Segundo os relatos nas redes sociais, ao perceber que o jogador já estava advertido, o árbitro desistiu da punição, evitando a expulsão.

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As decisões aumentaram a insatisfação dos torcedores alvinegros, que passaram a questionar a atuação da arbitragem ao longo da partida.

Veja a repercussão:

Resumo dos confrontos:



- Gol de mão validado pro Cienciano

- Pênalti claro não marcado pro Botafogo

- Não expulsou o Arias (2 vezes)

- Não expulsou o Garces por bico na cara do Walerson

- Inversão de faltas e escanteios



E o jogo nem acabou ainda, tem tempo pra mais 👍🏻 — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) August 21, 2026

O árbitro simplesmente meteu a mão no bolso pra da o cartão pro jogador do cienciano, lembrou que ele já tinha cartão e seria expulso e deixou o cartão no bolso kkkkkkkkkk.



Gol de bola na mão lá, pênalti anulado aqui em falta inexistente, BFR sendo assaltado monumentalmente. — FUTEBOL DA DEPRESSÃO (@FUTEDADEPRESSAO) August 21, 2026

Independente do péssimo jogo do Botafogo na derrota por 6x1 para o Cienciano, a arbitragem da @Sudamericana validou 1 gol de mão. Hoje no RJ a arbitragem anula um penalti de maneira absurda e o árbitro daria o 2° amarelo para um atleta do Cienciano, lembrou do RED e desistiu. — Cristão Botafoguense ≛≣ (@CristaoBFR) August 21, 2026

A arbitragem está roubando o Botafogo, um pênalti Roubado em uma falta inventada e o juíz coloca a mão no cartão, quando vê que o jogador já tinha cartão o juiz recolhe o cartão CENA RIDÍCULA de um roubo as caras — Castellar (@castellar0504) August 21, 2026

Nada tira a merda que esses cara fez no primeiro jogo porém o assalto de hoje vai ficar na história,

Pênalti cancelado

Cartão vermelho não dado — BOTAFOGO DEPRESSÃO (@BotafogoDeprecc) August 21, 2026

botafogo é de fato o time do impossível



tomou um gol de mão semana passada e teve o mesmo gol anulado hj

teve um pênalti anulado por uma falta em que o jogador do time chuta o próprio pé

o juíz coloca a mão no bolso pra dar cartão amarelo pro cara pendurado mas desiste



👏👏 — bela ★ (@sevenbfr) August 21, 2026

Arthur Cabral em ação na partida entre Botafogo e Cienciano (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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