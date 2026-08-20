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Arbitragem em Botafogo x Cienciano vira assunto: 'Injustificável'

Glorioso vence por 1 a 0 mas se despede da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 23:26
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Arbitragem de Botafogo e Cienciano chama artenção dos torcedores
Arbitragem de Botafogo e Cienciano chama artenção dos torcedores (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A arbitragem de Botafogo e Cienciano, pela Copa Sul-Americana, virou um dos principais assuntos entre os torcedores nas redes sociais. Durante a partida, decisões da equipe de arbitragem geraram fortes críticas, especialmente em lances envolvendo um pênalti anulado e a não expulsão de um jogador da equipe peruana.

O Botafogo já havia sido alvo de reclamações relacionadas à arbitragem no confronto de ida, quando um gol marcado com a mão para o Cienciano foi validado. Na partida desta quinta-feira, novamente houve polêmica.

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Pênalti anulado e cartão que não foi aplicado

Um dos lances mais contestados aconteceu quando o Botafogo teve um pênalti inicialmente assinalado, mas a decisão acabou sendo anulada após revisão. Torcedores questionaram a interpretação da arbitragem e apontaram que o jogador do Cienciano teria cometido a infração dentro da área.

➡️ Veja gol em Botafogo x Cienciano: Danilo abre o placar

Outro momento que provocou revolta aconteceu quando o árbitro chegou a colocar a mão no bolso para aplicar um cartão amarelo a um atleta do Cienciano. Segundo os relatos nas redes sociais, ao perceber que o jogador já estava advertido, o árbitro desistiu da punição, evitando a expulsão.

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➡️ Gol perdido por Arthur Cabral em Botafogo x Cienciano gera revolta: 'Inacreditável'

As decisões aumentaram a insatisfação dos torcedores alvinegros, que passaram a questionar a atuação da arbitragem ao longo da partida.

Veja a repercussão:

Arthur Cabral em ação na partida entre Botafogo e Cienciano
Arthur Cabral em ação na partida entre Botafogo e Cienciano (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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