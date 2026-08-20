Arbitragem em Botafogo x Cienciano vira assunto: 'Injustificável'
Glorioso vence por 1 a 0 mas se despede da Sul-Americana
A arbitragem de Botafogo e Cienciano, pela Copa Sul-Americana, virou um dos principais assuntos entre os torcedores nas redes sociais. Durante a partida, decisões da equipe de arbitragem geraram fortes críticas, especialmente em lances envolvendo um pênalti anulado e a não expulsão de um jogador da equipe peruana.
O Botafogo já havia sido alvo de reclamações relacionadas à arbitragem no confronto de ida, quando um gol marcado com a mão para o Cienciano foi validado. Na partida desta quinta-feira, novamente houve polêmica.
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Pênalti anulado e cartão que não foi aplicado
Um dos lances mais contestados aconteceu quando o Botafogo teve um pênalti inicialmente assinalado, mas a decisão acabou sendo anulada após revisão. Torcedores questionaram a interpretação da arbitragem e apontaram que o jogador do Cienciano teria cometido a infração dentro da área.
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Outro momento que provocou revolta aconteceu quando o árbitro chegou a colocar a mão no bolso para aplicar um cartão amarelo a um atleta do Cienciano. Segundo os relatos nas redes sociais, ao perceber que o jogador já estava advertido, o árbitro desistiu da punição, evitando a expulsão.
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As decisões aumentaram a insatisfação dos torcedores alvinegros, que passaram a questionar a atuação da arbitragem ao longo da partida.
Veja a repercussão:
Resumo dos confrontos:— Meu Botafogo (@MeuBotafogo) August 21, 2026
- Gol de mão validado pro Cienciano
- Pênalti claro não marcado pro Botafogo
- Não expulsou o Arias (2 vezes)
- Não expulsou o Garces por bico na cara do Walerson
- Inversão de faltas e escanteios
E o jogo nem acabou ainda, tem tempo pra mais 👍🏻
O árbitro simplesmente meteu a mão no bolso pra da o cartão pro jogador do cienciano, lembrou que ele já tinha cartão e seria expulso e deixou o cartão no bolso kkkkkkkkkk.— FUTEBOL DA DEPRESSÃO (@FUTEDADEPRESSAO) August 21, 2026
Gol de bola na mão lá, pênalti anulado aqui em falta inexistente, BFR sendo assaltado monumentalmente.
Independente do péssimo jogo do Botafogo na derrota por 6x1 para o Cienciano, a arbitragem da @Sudamericana validou 1 gol de mão. Hoje no RJ a arbitragem anula um penalti de maneira absurda e o árbitro daria o 2° amarelo para um atleta do Cienciano, lembrou do RED e desistiu.— Cristão Botafoguense ≛≣ (@CristaoBFR) August 21, 2026
A arbitragem está roubando o Botafogo, um pênalti Roubado em uma falta inventada e o juíz coloca a mão no cartão, quando vê que o jogador já tinha cartão o juiz recolhe o cartão CENA RIDÍCULA de um roubo as caras— Castellar (@castellar0504) August 21, 2026
Nada tira a merda que esses cara fez no primeiro jogo porém o assalto de hoje vai ficar na história,— BOTAFOGO DEPRESSÃO (@BotafogoDeprecc) August 21, 2026
Pênalti cancelado
Cartão vermelho não dado
botafogo é de fato o time do impossível— bela ★ (@sevenbfr) August 21, 2026
tomou um gol de mão semana passada e teve o mesmo gol anulado hj
teve um pênalti anulado por uma falta em que o jogador do time chuta o próprio pé
o juíz coloca a mão no bolso pra dar cartão amarelo pro cara pendurado mas desiste
👏👏
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