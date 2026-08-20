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Veja gol em Botafogo x Cienciano: Danilo abre o placar

Times disputam uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 21:46
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Danilo Pereira marca o primeiro gol do Botafogo contra o Cienciano
Danilo Pereira marca o primeiro gol do Botafogo contra o Cienciano (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Botafogo recebe o Cienciano, no Nilton Santos, nesta quinta-feira (20), após ter sofrido um dos maiores vexames da sua história ao ser goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, no Peru, na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. No entanto, ainda no inicio da primeira etapa, Danilo Pereira abre o placar para o Glorioso.

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Aos sete minutos da primeira etapa, Montoro faz lindo lançamento para Danilo Pereira, que antecipa o goleiro e sai de cara para o gol. Placar aberto no Nilton Santos.

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Veja o gol:

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Como chegam Botafogo e Cienciano

O Botafogo precisa dar uma resposta à torcida após a maior goleada sofrida pelo clube em competições internacionais, enquanto o Cienciano chega ao Rio de Janeiro com margem suficiente para administrar o agregado. Além disso, o Botafogo chega pressionado por uma sequência negativa: o time não vence há três jogos, ocupa a 11ª posição do Brasileirão e demitiu o treinador Franclim Carvalho na noite desta terça-feira.

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O Cienciano chega em posição extremamente confortável, embora o discurso seja de cautela. A vantagem de cinco gols no agregado permite ao time peruano tratar a volta com prudência, sem necessidade de assumir riscos fora de casa.

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Cienciano conquistou grande vantagem sobre Botafogo para jogo de volta
Cienciano conquistou grande vantagem sobre Botafogo para jogo de volta (Foto: Jose Angulo / AFP)

Confrontos diretos

Botafogo e Cienciano não tinham qualquer histórico de confronto antes desta eliminatória da Copa Sul-Americana. O único encontro entre os clubes foi o jogo de ida, no último dia 13 de agosto, quando o Cienciano venceu por 6 a 1 em Cusco, com Matheus Martins marcando o único gol alvinegro.

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