Gol perdido por Arthur Cabral em Botafogo x Cienciano gera revolta: 'Inacreditável'
Times disputam uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana
O Botafogo está enfrentando o Cienciano nesta quinta-feira (20), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Após perder por 6 a 1 na ida, o Glorioso busca uma virada histórica em casa. No entanto, um gol perdido por Arthur Cabral gerou revolta nos torcedores.
➡️ Veja gol em Botafogo x Cienciano: Danilo abre o placar
Aos vinte e três minutos da primeira etapa, Montoro deixa Danilo Pereira de cara para o gol, ele encobre o goleiro e deixa Arthur Cabral sozinho em cima da linha. O atacante do Botafogo passa da bola e não consegue empurrar para dentro do gol. Que chance incrível! Na sequência, Becerra afasta quase em cima da linha.
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Veja o lance:
O gol perdido pelo Arthur Cabral.— Futmais | Menino Fut (@futtmais) August 21, 2026
Um dos maiores que já vi na vida. pic.twitter.com/glftuGHgMZ
Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a chance perdida pelo jogador que poderia colocar o Glorioso mais perto de virar a partida.
Veja a repercussão:
Arthur Cabral é inimigo do gol— Guilherme Vidal★彡 (@VidalGRV) August 21, 2026
Ele SEMPRE falha na hora H
Chuta por cima, erra a cabeçada, fura a bola
É incrível
Arthur Cabral perdeu outro gol...— Jøão (@Joao_JS7) August 21, 2026
é inacreditável o que eu acabei de ver o arthur cabral fazer— Carnut (@G_Carnut) August 21, 2026
inacreditável Arthur Cabral, inacreditável— mari ☆彡 (@landoca_) August 21, 2026
o zagueiro do cienciano arthur cabral tirou dois gols do Botafogo— Silair Rosa Junior (@silair_junior) August 21, 2026
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Como chegam Botafogo e Cienciano
O Botafogo precisa dar uma resposta à torcida após a maior goleada sofrida pelo
clube em competições internacionais, enquanto o Cienciano chega ao Rio de Janeiro com margem suficiente para administrar o agregado. Além disso, o Botafogo chega pressionado por uma sequência negativa: o time não vence há três jogos, ocupa a 11ª posição do Brasileirão e demitiu o treinador Franclim Carvalho na noite desta terça-feira.
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O Cienciano chega em posição extremamente confortável, embora o discurso seja de cautela. A vantagem de cinco gols no agregado permite ao time peruano tratar a volta com prudência, sem necessidade de assumir riscos fora de casa.
Confrontos diretos
Botafogo e Cienciano não tinham qualquer histórico de confronto antes desta eliminatória da Copa Sul-Americana. O único encontro entre os clubes foi o jogo de ida, no último dia 13 de agosto, quando o Cienciano venceu por 6 a 1 em Cusco, com Matheus Martins marcando o único gol alvinegro.
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