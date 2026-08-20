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Gol perdido por Arthur Cabral em Botafogo x Cienciano gera revolta: 'Inacreditável'

Times disputam uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 22:11
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Arthur Cabral em ação na partida entre Botafogo e Cienciano
Arthur Cabral em ação na partida entre Botafogo e Cienciano (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Botafogo está enfrentando o Cienciano nesta quinta-feira (20), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Após perder por 6 a 1 na ida, o Glorioso busca uma virada histórica em casa. No entanto, um gol perdido por Arthur Cabral gerou revolta nos torcedores.

➡️ Veja gol em Botafogo x Cienciano: Danilo abre o placar

Aos vinte e três minutos da primeira etapa, Montoro deixa Danilo Pereira de cara para o gol, ele encobre o goleiro e deixa Arthur Cabral sozinho em cima da linha. O atacante do Botafogo passa da bola e não consegue empurrar para dentro do gol. Que chance incrível! Na sequência, Becerra afasta quase em cima da linha.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a chance perdida pelo jogador que poderia colocar o Glorioso mais perto de virar a partida.

Veja a repercussão:

Danilo Pereira marca o primeiro gol do Botafogo contra o Cienciano
Danilo Pereira marca o primeiro gol do Botafogo contra o Cienciano (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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Como chegam Botafogo e Cienciano

O Botafogo precisa dar uma resposta à torcida após a maior goleada sofrida pelo 

clube em competições internacionais, enquanto o Cienciano chega ao Rio de Janeiro com margem suficiente para administrar o agregado. Além disso, o Botafogo chega pressionado por uma sequência negativa: o time não vence há três jogos, ocupa a 11ª posição do Brasileirão e demitiu o treinador Franclim Carvalho na noite desta terça-feira.

⭐ Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

O Cienciano chega em posição extremamente confortável, embora o discurso seja de cautela. A vantagem de cinco gols no agregado permite ao time peruano tratar a volta com prudência, sem necessidade de assumir riscos fora de casa.

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Confrontos diretos

Botafogo e Cienciano não tinham qualquer histórico de confronto antes desta eliminatória da Copa Sul-Americana. O único encontro entre os clubes foi o jogo de ida, no último dia 13 de agosto, quando o Cienciano venceu por 6 a 1 em Cusco, com Matheus Martins marcando o único gol alvinegro.

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