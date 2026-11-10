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Após três anos, programa de Craque Neto na Band chega ao fim; entenda

Apresentador confirmou encerramento do Apito Final durante a última edição da atração, exibida nesta segunda-feira (9)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 17:13
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Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)
Craque Neto durante o programa apito final (Foto: Reprodução)

O programa Apito Final, apresentado por Craque Neto na Band, chegou ao fim na noite desta segunda-feira (9), após pouco mais de três anos no ar. Durante a última edição da atração, o ex-jogador confirmou o encerramento e agradeceu aos telespectadores e profissionais envolvidos no projeto.

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— Hoje é o último Apito Final. Eu me dediquei muito para o Apito Final, consegui ficar três anos. Esse é o último Apito Final. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a você aí de casa que aguentou a gente — declarou o apresentador.

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A informação sobre o encerramento havia sido divulgada inicialmente pelo colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias. Entre os motivos apontados para a decisão estão os baixos índices de audiência, a rotina intensa de trabalho do apresentador e dificuldades relacionadas à programação da emissora.

Um dos principais fatores para o cancelamento foi o desempenho de audiência abaixo das expectativas. Segundo informações divulgadas por Flávio Ricco, a atração enfrentava dificuldades para conquistar telespectadores, especialmente por entrar no ar depois da programação religiosa da Band, que registrava índices reduzidos no Ibope.

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Apresentador com braços abertos em estúdio esportivo, bancada com convidados ao fundo e letreiro APITO FINAL.
Programa Apito Final foi encerrado na última segunda-feira (9) (Foto: Reprodução)<br><a href="https://google.com/preferences/source?q=sportingnews.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>

O jornalista destacou que a faixa de horário representava um desafio para o esportivo, mesmo com a presença de um apresentador conhecido do público. Outro ponto considerado foi a carga de trabalho de Craque Neto. Além do Apito Final, o ex-jogador apresenta diariamente o Os Donos da Bola, de segunda a sexta-feira, e mantém compromissos no rádio.

O que Craque Neto vai apresentar na Band após o fim do Apito Final?

Com o encerramento do programa, Craque Neto seguirá à frente do Os Donos da Bola, uma das atrações esportivas tradicionais da Band. O programa é exibido de segunda a sexta-feira e mantém o apresentador como um dos principais nomes do departamento esportivo da emissora.

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Até o momento, a Band não anunciou uma nova atração para ocupar o espaço deixado pelo Apito Final na programação.

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