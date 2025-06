Jornalistas elegem melhor atuação brasileira contra europeus no Mundial

O desempenho dos times brasileiros contra os europeus no Mundial de Clubes foi impressionante, e até por isso, gerou um debate sobre quem teve a melhor atuação. Os jornalistas da TNT Sports elegeram qual dos nossos representantes jogou melhor nos desafios intercontinentais.

A trajetória começou com o empate do Palmeiras com o Porto em 0 a 0. Apesar do placar, o Verdão teve muitas chances de vencer a partida. Depois, Fluminense e Borússia Dortmund, outro 0 a 0, impressionou a imprensa pela atuação Tricolor.

Na segunda rodada, o Botafogo abriu o caminho das vitórias com um 1 a 0 para cima do PSG, atual campeão da Liga dos Campeões. Empurrado pelo rival, o Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3 a 1 e acalentou ainda mais o debate.

Nesta terça-feira (24), a TNT Sports publicou um vídeo com a opinião dos seus jornalistas, que debateram quem teve a melhor atuação entre os clubes brasileiros. Para Bruno Formiga, o Rubro-Negro foi o mais convincente.

- No geral, eu podia até falar o Botafogo, mas a atuação individual, acho que foi o Flamengo contra o Chelsea.

Já Victor Lopes, elegeu o Glorioso como o melhor brasileiro no enfrentamento contra clubes europeus. Vale lembrar que o Botafogo venceu o PSG e perdeu para o Atlético de Madrid, apesar de fazer um bom jogo.

- Acho que foi o Botafogo. Pegou o principal time do futebol mundial que é o Paris Saint Germain, atual campeão da Champions. Foi o time que teve a melhor campanha contra os europeus.

(Brasileiros no Mundial Foto: AFP/Flamengo/Fluminense/Montagem)

Veja a opinião de todos os jornalistas sobre a melhor atuação brasileira contra os times europeus no Mundial

Diego Ribas projeta estratégia do Flamengo contra o Bayern: ‘É a melhor forma’

Ídolo rubro-negro, Diego Ribas foi enfático ao projetar o duelo entre Flamengo x Bayern de Munique, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Durante a transmissão da Globo, no último jogo da equipe carioca na fase de grupos, contra o Los Angeles FC, o narrador Luis Roberto questionou se a equipe comandada por Filipe Luis vai impor seu estilo de jogo contra os alemães.

- Pressão do Flamengo. E aí eu te pergunto, Diego, domingo vai dar para fazer essa pressão? - questionou Luis Roberto.

Demostrando muita confiança, Diego Ribas lembrou que a forma do Flamengo jogar é justamente pressionando o adversário. No entanto, o ex-jogador reforçou que o Rubro-Negro terá dificuldades ao enfrentar o Bayern de Munique.

- Vai sim, porque quando o time está organizado, a melhor forma de atuar é justamente mantendo o adversário longe do seu gol. E o Flamengo tem feito isso muito bem, de forma compacta e coletiva. É claro que o Bayern de Munique tem jogadores com mais alternativas. Vai ser mais difícil e desafiador, mas o Flamengo está vivendo um ótimo momento e é possível sim - disse Diego.

- A tendência é mudar uma ou outra estratégia, mas creio pelo que o Filipe (Luis) tem dito, vai manter a essência desse time, agressivo, que pressiona, que quer a bola, que usa a qualidade individual e coletiva a seu favor - completou o ex-jogador.