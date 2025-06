Gianni Infantino, presidente da FIFA, encontrou-se com Silvia e Nickollas Grecco, torcedores do Palmeiras, nessa terça-feira (24) em Miami, Estados Unidos. A mãe e o filho estão nos EUA para acompanhar o Mundial de Clubes da entidade.

O dirigente publicou uma foto do encontro em suas redes sociais. Silvia e Nickollas ganharam reconhecimento internacional ao receberem o FIFA Fan Award em 2019, premiação dedicada aos fãs de futebol.

A história que levou a premiação começou quando imagens de Silvia narrando partidas do Palmeiras para Nickollas, que possui deficiência visual e autismo, circularam pelo mundo. Esse gesto de amor ao esporte chamou a atenção da entidade máxima do futebol.

Desde o recebimento do prêmio, a dupla tornou-se presença constante em jogos e eventos relacionados ao clube paulista. Nickollas é considerado um torcedor símbolo do Palmeiras e mantém o hábito de acompanhar as partidas com a narração de sua mãe.

