Lionel Messi é um craque raro, do tipo que chama atenção em campo e mantém a discrição fora dele. No auge dos 37 anos, continua colecionando gols e grandes exibições, agora no Inter Miami, dos Estados Unidos. De tão genial, sua trajetória inspirou uma exposição imersiva, a "The Messi Experience", disponível para visitação em São Paulo até 10 de agosto.

Realizada no Shopping Eldorado, a instalação traz diferentes momentos da carreira do argentino: do quarto modesto em Rosário aos grandes palcos do futebol mundial, do Newell's Old Boys ao Barcelona. E talvez, nesta passagem, esteja o grande trunfo da exposição: além do talento, mostra o esforço e a dedicação como pilares do sucesso.

Apesar da regularidade que se pressupõe na história de Messi — de um garoto simples, na Argentina, à fama mundial — a Messi Experience expõe contrastes ao expor as críticas que o camisa 10 recebeu dos conterrâneos a cada título perdido na seleção argentina. Um dos espaços da montagem, inclusive, é dedicado à repercussão da imprensa sobre a má sorte na seleção, que fez Messi se afastar temporariamente da equipe, em 2016.

Simulação do quarto de Messi durante a infância. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Leo não só voltaria à Argentina como conquistaria a Copa do Mundo, sua obsessão desde quando assistia Maradona jogar. Não à toa, foi reverenciado por milhões de pessoas nas ruas de Buenos Aires após a conquista e se tornou um dos maiores — para alguns, o maior — da história do futebol.

Ainda sobre a exposição, há atividades interativas com desafios de precisão, quiz sobre a trajetória do craque, domínio de bola e movimentação no estilo tiki-taka do Barcelona de Guardiola. Neste momento, a participação é livre e independe de idade, e entretém sobretudo crianças e adolescentes.

"The Messi Experience" pode agradar mesmo fãs ou não do argentino. Com uma narrativa simples, aos moldes da jornada do herói, a história de Lionel pode emocionar, cativar e inspirar os visitantes.

Espaço simula recepção do povo argentino após conquista da Copa do Mundo. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Mini fã de Messi curte exposição com a família

Durante a visita, o Lance! conversou com a família de Rafael, de 9 anos, que vestia a camisa 10 da Argentina. Acompanhado dos pais, ele mostrou entusiasmo em conhecer um pouco mais sobre a vida do maior ídolo no esporte.

Para o pai, Igor Pietro, 39, técnico em Segurança do Trabalho, a história do argentino é inspiradora. Eles vieram de Natal (RN) para a capital paulista e aproveitaram o passeio.

— O meu filho é muito fã do Messi. Ele começou a gostar de futebol a partir da Copa do Mundo de 2022 e ficou encantado com o futebol que ele apresentou. Desde então, é louco pelo Messi — disse Igor.

Sobre a rivalidade entre Brasil e Argentina, ele defende não ter problema e admira a postura do atacante.

— A gente gosta de futebol e o Messi representa muito bem o que é o futebol arte, o que há de melhor no futebol, você não vê ele envolvido em polêmica. Eu prefiro que meu filho seja fã do Messi do que do Neymar, que hoje não consegue jogar de forma competitiva. O Messi, apesar de estar em uma liga mais fraca, ainda apresenta um futebol competitivo — opina ele.

Família na exposição em homenagem a Messi. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

The Messi Experience em São Paulo

Período: abril a 10 de agosto de 2025 Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 20h* sessões a cada 30 minutos Local: segundo subsolo do Shopping Eldorado - Avenida Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP Venda de ingressos: site Eventim

