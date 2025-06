Atitude de Guardiola durante o Mundial de Clubes pega mal na web

O Manchester City entra em campo contra a Juventus pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (26). Pep Guardiola, técnico do clube inglês, recebeu algumas críticas nas redes sociais depois de um vídeo publicado pelo clube inglês.

Depois da vitória por 6 a 0 em cima do Al-Ain, o técnico catalão saiu de campo com uma frustração: a liderança do grupo escapou por um gol. Já classificados, City e Juventus somam os mesmos pontos e saldo de gols, mas os italianos lideram o Grupo G por terem anotado nove gols, contra oito dos ingleses.

Dois dias depois da partida, o Manchester City publicou um vídeo de Pep Guardiola e jogadores do clube jogando uma altinha na praia. Imediatamente, a web começou a bombardear comentários com a ideia de que o técnico não está levando o campeonato a sério.

Guardiola comanda o Manchester City na disputa do Mundial de Clubes (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Veja o vídeo de Guardiola durante o Mundial de Clubes e a reação da web

Nem uma goleada por 6 a 0 foi suficiente para arrancar um sorriso completo de Pep Guardiola. O Manchester City dominou o Al-Ain no Mercedes-Benz Stadium, pelo Mundial de Clubes 2025, mas o resultado incomodou o técnico catalão.

— Empurramos e empurramos para marcar mais um e tentar terminar em primeiro, mas falhamos por um gol — lamentou Guardiola após a partida. — Sabemos o que temos que fazer contra o time italiano para terminar como número um.

A Juventus tem um gol marcado a mais do que o City. Assim, apenas a vitória no confronto direto, na última rodada da fase de grupos, garante aos skyblues o primeiro lugar — e evita um possível confronto precoce com o Real Madrid, 15 vezes campeão europeu, nas oitavas de final.