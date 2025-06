Esposa de Thiago Silva, do Fluminense, Belle diz como lida com críticas e exposição

Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, falou com franqueza sobre os impactos emocionais das críticas ao jogador e como a família aprendeu a lidar com a exposição que acompanha uma carreira de mais de 20 anos no futebol. Em entrevista ao Lance!, a influenciadora destacou o desgaste causado pelas redes sociais e a maturidade que o casal precisou desenvolver para suportar os altos e baixos públicos do esporte.

— Lidar hoje em dia é difícil porque a rede social não deixa ninguém lidar. Não adianta a gente querer esconder. O filho abre, o primo abre, o próprio jogador abre a rede social. Não tem como facilitar 100% — afirmou Belle, ao ser questionada sobre como a família administra os momentos de pressão.

Ela explicou que as críticas repetidas ao longo dos anos ensinaram a família a se proteger emocionalmente.

— A gente foi tendo lambada, lambada, lambada, até que um dia a gente ficou calejado. Você aprende a filtrar, a não ler, a ignorar. Mas a gente também não ignora tudo. Lá em casa a gente trabalha isso. Críticas são bem construtivas, mesmo as negativas. Se você sabe lidar, até a maldade pode virar um aprendizado — disse.

Para Belle, a intensidade das cobranças sobre Thiago se deve à excelência do jogador, o que acaba tornando qualquer erro um evento fora do comum para o público.

— O que mais me magoa de tudo isso é que eu conheço o Thiago em casa. Eu sei o quanto ele se prepara, o quanto ele se doa, o quanto ele abre mão de coisas. E aí, quando ele comete um errinho, uma falta, ele não pode. Porque ele é muito bom. As pessoas não estão acostumadas a ver o Thiago falhar. Quando falha, parece o fim do mundo — afirmou.

A esposa do defensor, que atualmente joga pelo Fluminense após uma longa passagem pelo futebol europeu, também revelou que sofre por não poder se manifestar publicamente quando acusações ou distorções atingem o marido.

— O mais difícil até hoje é não poder falar o que realmente acontece. Saber que, se eu falasse, resolveria problemas. Mas eu não posso. Fulano fala o que é bom pra ele. E eu sei o que aconteceu. Sei o que se passa nos bastidores, nos comportamentos, quem joga a culpa em quem. Mas se eu falo, expõe todo mundo. Aí não adianta — completou.

Belle também criticou a falta de empatia por parte de torcedores e sugeriu que a compreensão sobre o esforço de um atleta só vem a quem vive o futebol por dentro.

— Sempre falo: bota o torcedor pra jogar 90 minutos. Bota ele pra fazer uma pré-temporada. Eles não aguentam. Futebol é a paixão nacional, mas o torcedor nunca vai entender. Só entende quem vive. Nem família entenderia, se não vivesse junto — declarou.

Ela concluiu dizendo que Thiago, aos 39 anos, está hoje mais preparado para lidar com as críticas e reconhecer quais comentários merecem atenção.

— Hoje ele tem essa maturidade. Ele sabe quem fala com propriedade e quem só está tentando atacar. E é isso: quanto melhor você é, mais cobrança você recebe. Tem que estar preparado pra tudo — encerrou.