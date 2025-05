Barcelona e Real Madrid fazem, neste domingo (11), uma espécie de final antecipada em La Liga. Separados por apenas quatro pontos, os dois se enfrentam, com a pressão do lado dos Merengues para tirar a diferença em relação à equipe comandada por Hansi Flick na reta final da competição.

Em coletiva que antecede o dérbi, o alemão rechaçou qualquer tipo de "salto alto" de seu elenco, mesmo com as seguidas vitórias sobre o Real na temporada - incluindo as finais da Supercopa e da Copa do Rei -, e afirmou que a vitória é o foco principal.

- Meu time não vai entrar em campo achando que há alguma vantagem. Todos querem ganhar "El Clásico", e nós vamos para ganhar sem pensar só na classificação. Estamos focados em dar o nosso melhor, jogar bem e conquistar os três pontos. É preciso ser ativo, intenso e dominante - afirmou o germânico.

O Barça vem de um duro golpe na Champions League. A equipe foi eliminada pela Inter de Milão na prorrogação, e perdeu a chance de conquistar a Tríplice Coroa. Porém, Hansi mostrou confiança na conquista da dobradinha nacional.

- Estamos nos recuperando bem. Todos sabem que não é fácil depois da derrota em Milão, mas estamos caminhando. Conversamos sobre o que queremos fazer nas próximas duas semanas. São quatro jogos, e o clássico é crucial. Temos que mostrar o quão bons somos - analisou.

Hansi Flick comemora gol do Barcelona na final da Copa do Rei, diante do Real Madrid (Foto: Josep Lago/AFP)

A bola rola para Barcelona e Real Madrid neste domingo (11), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+.

