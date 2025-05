Barcelona recebe boa notícia antes de clássico com o Real Madrid

Hansi Flick, técnico do Barcelona, respira aliviado antes do clássico com o Real Madrid, neste domingo (11), pela 35ª rodada de La Liga. O técnico alemão contará com os retornos de Alejandro Balde e Marc Casadó, que estavam lesionados, mas voltam à disposição.

O lateral se contundiu no dia 12 de abril, diante do Leganés, através de um problema no bíceps femoral distal da coxa esquerda. Já o meio-campista teve um problema mais grave: ruptura parcial do ligamento colateral lateral do joelho direito, que o tirou de ação por quase dois meses.

Apesar dos retornos importantes para a rotação do plantel, Flick confirmou, em entrevista coletiva, que a dupla não iniciará o confronto, assim como Robert Lewandowski, que retornou na terça-feira (6) diante da Inter de Milão após problemas musculares.

- Não creio que eles comecem o confronto, apesar de estarem em boas condições. Temos que ir com cuidado, porque ainda nos restarão mais três partidas. Talvez tenham minutos no segundo tempo do jogo - afirmou o alemão.

Caso vença, o Barcelona abrirá sete pontos de vantagem em relação ao rival, que está em segundo, e só precisará de uma simples vitória nos três compromissos posteriores para erguer o troféu de La Liga. Espanyol, Villarreal e Athletic Bilbao são os confrontos que restarão após o dérbi.

A bola rola para Barcelona e Real Madrid neste domingo (11), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+.

