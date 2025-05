Adversário de Popó, Duda Nagle teve término polêmico com ‘Global’

Adversário de Popó no Fight Music Show, que acontece neste sábado (17), em São Paulo, Duda Nagle teve um relacionamento de sete anos com a atriz Sabrina Sato. O casal anunciou o término de seu casamento no início de 2023. Em entrevistas recentes, ambos compartilharam detalhes sobre os fatores que levaram à separação, destacando desafios comuns enfrentados por muitos casais.

Duda Nagle revelou que a decisão de encerrar o casamento partiu dele, motivada por uma rotina intensa e divergente entre o casal.

- A nossa crise começou antes. Nos sete anos foi quando a gente não aguentou mais. Não tínhamos assumido pra nós mesmos que o relacionamento tinha acabado. Eu acho que não era para ser, não sei. É difícil explicar, mas acho que são vários fatores que levaram a gente a se distanciar como casal. A rotina era muito diferente, muito intensa, e cada um estava indo para um lado - afirmou o ator, ao podcast 'Papagaio Falante'.

Sabrina Sato, por sua vez, compartilhou que o casal buscou diversas formas de salvar o relacionamento, incluindo terapia de casal. Ela também destacou que, embora o término tenha sido doloroso, não se sentiu devastada como em relacionamentos anteriores.

- No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, tentou de tudo. Só que chega um momento que não tem mais o que fazer. Lembro de cenas muito tristes, de eu chorar muito por homem, sofrer demais, achando que a vida ia acabar - disse a apresentadora durante o programa “Sobre Nós Dois”.

Desde o término, ambos seguiram novos caminhos. Sabrina Sato iniciou um relacionamento com o ator Nicolas Prattes, com quem está noiva e espera um filho. Duda Nagle, por sua vez, tem se dedicado à carreira e à paternidade, mantendo uma relação próxima com a filha Zoe. Além disso, se arrisca nos esportes, como será neste sábado, ao enfrentar um dos maiores boxeadores brasileiros da história e tetracampeão mundial: Acelino Freitas, o Popó.

Duda Nagle e Popó vão se enfrentar no Fight Music Show neste sábado (Foto: Reprodução)

Veja abaixo o card completo do evento:

Fight Music Show 6 - POPÓ X DUDA NAGLE

17 de maio de 2025, às 17h30 (de Brasília), em São Paulo



CARD DO EVENTO:

Popó x Duda Nagle

Rogério Minotouro x Tadalafellas

MC Livinho x Lucas Veloso

Daniel Rocha x TZ da Coronel

Emilene Juarez x Inaê Barros

Souza Pitbull e Leo Gigante x Oliveira e Bruno Anunaki

Yuri Fernandes x Igor Alan

Danila Ramos x Halanna Leoparda

Haialas Esquivinha x Andres Gregorio

Denis Santos x Lebron Cristian