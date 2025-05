Dana White anunciou o card do UFC 317 e o evento principal do UFC 319. Em transmissão ao vivo no Instagram, o presidente da organização oficializou o combate entre Charles do Bronx e Ilia Topuria, pelo cinturão do peso leve. Além disso, confirmou a quarta defesa de título de Alexandre Pantoja, campeão do peso mosca.

Na luta principal do UFC 319, Dricus du Plessis irá defender o título do peso médio da organização pela segunda vez contra Khamzat Chimaev.

UFC 317: Charles do Bronx x Ilia Topuria

Depois de longa negociação novela, Islam Makhachev irá subir de categoria e vai em busca do título do meio-médio. A demora da decisão da mudança do russo se deu ao evento principal do UFC 315, entre o campeão Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, já que Islam não queria desafiar o palestino por serem da mesma academia. Porém, com Belal derrotado e o australiano se tornando novo campeão, Makhachev irá para a divisão até 77,1kg, mas teve que abandonar o título nos leves.

Sem um campeão, a organização confirmou a luta entre Charles do Bronx e Ilia Topuria pelo cinturão linear do peso leve, no combate principal do UFC 317, no dia 28 de junho, em Las Vegas. O evento será realizado na Semana Internacional da Luta, onde acontece o maior card do ano para o UFC.

Sem lutar desde novembro, no UFC 309, onde derrotou Michael Chandler, Charles não tinha uma chance título, desde que foi derrotado por Islam Makhachev, em outubro de 2022. O brasileiro até teve uma revanche marcada, mas após sofrer uma lesão na semana da luta, foi substituído por Alexander Volkanovski.

No outro lado, Ilia Topuria é um dos maiores astros do UFC na atualidade. Eleito lutador do ano em 2024, com Alex "Poatan" Pereira, o espanhol-georgiano está invicto no MMA, com 16-0, sendo oito na organização. No ano passado, em fevereiro, se tornou campeão do peso pena ao desbancar Alexander Volkanovski por nocaute. Em sua única e última defesa na divisão, nocauteou Max Holloway, no UFC 308, em outubro.

UFC 317: Alexandre Pantoja x Kai Kara-France

No co-evento principal do UFC 317, Alexandre Pantoja irá encarar o Kai Kara-France. Depois de defender com sucesso o título do peso mosca duas vezes em 2024, o brasileiro volta aos octógonos para se tornar o campeão com maior número de defesas entres os campeões vigentes da empresa, com quatro.

Neste mês, Alexandre Pantoja realizou uma entrevista exclusiva ao Lance!, onde afirmou quais seriam os próximos passos da carreira e qual adversário estava projetando para encarar na próxima rodada, incluindo o próprio Kai Kara-France.

Card do UFC 317

Com diversos brasileiros no card, veja as demais lutas do UFC 317:

Paulo "Borrachinha" Costa x Roman Kopylop - peso médio

x Roman Kopylop - peso médio Beneil Dariush x Renato Moicano - peso leve

- peso leve Jhonata Diniz x Justin Tafa - peso pesado

x Justin Tafa - peso pesado Brandon Royval x Manel Kape - peso mosca

Jack Hermansson x Gregory Rodrigues - peso médio

Viviane Araújo x Tracy Cortez - peso mosca feminino

UFC 319: Dricus du Plessis x Khamzat Chimaev

Além do UFC 317, a organização confirmou o UFC 319, que será realizado no dia 16 de agosto, em Chicago, nos Estados Unidos. No combate principal, Dricus du Plessis irá defender o cinturão do peso médio contra Khamzat Chimaev. O sul-africano vem para a sua segunda defesa de título na divisão, sendo a segunda no ano, já que derrotou Sean Strickland, em fevereiro. Já o checheno quer manter a invencibilidade no MMA e se conquistar mais um campeonato para a Rússia.

