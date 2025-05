Vencedores do Fight Music Show: relembre todas as edições

O Fight Music Show (FMS) é um evento que mistura lutas de boxe com o universo das celebridades, atletas e artistas do Brasil. Desde sua estreia, em 2022, o evento tem chamado atenção por promover combates inusitados, reunindo nomes da música, ex-BBBs, lutadores veteranos e até influenciadores. A seguir, veja o resumo de todas as edições já realizadas e quem foram os vencedores em cada uma delas. O Lance relembra todos os vencedores do Fight Music Show.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vencedores do Fight Music Show em todas as edições

Fight Music Show 1 – 30/01/2022 (Balneário Camboriú, SC)

A edição inaugural ocorreu no Music Park e teve como principal atração a luta de exibição entre o youtuber Whindersson Nunes e Popó Freitas.​

Resultados das lutas:

Andressa "Gauchinha" Romero vs. Stephanie "Rondinha" Luciano: vitória de Andressa por decisão unânime (MMA).​

vs. Stephanie "Rondinha" Luciano: vitória de Andressa por decisão unânime (MMA).​ Marco Tulio vs. Glaico França: vitória de Marco por nocaute no 2º round (MMA).​

vs. Glaico França: vitória de Marco por nocaute no 2º round (MMA).​ Mário Sousa vs. Antonio Gordillo: vitória de Mário por nocaute no 1º round (MMA).​

vs. Antonio Gordillo: vitória de Mário por nocaute no 1º round (MMA).​ Marcelo "Indomável" Marques vs. Pedro "Pedrão" Machado: vitória de Marcelo por decisão unânime (MMA).​

vs. Pedro "Pedrão" Machado: vitória de Marcelo por decisão unânime (MMA).​ Esquiva Falcão vs. Yuri Fernandes: vitória de Esquiva por nocaute técnico no 6º round (boxe).​

vs. Yuri Fernandes: vitória de Esquiva por nocaute técnico no 6º round (boxe).​ Antônio Rogério "Minotouro" Nogueira vs. Leonardo "Leleco" Guimarães: luta de exibição sem vencedor declarado (boxe).​

vs. Leonardo "Leleco" Guimarães: luta de exibição sem vencedor declarado (boxe).​ Whindersson Nunes vs. Acelino "Popó" Freitas: luta de exibição que terminou em empate após 8 rounds.​

Fight Music Show 2 – 25/09/2022 (Curitiba, PR)

Realizado na Arena da Baixada, o FMS 2 teve como destaque a luta de exibição entre Popó Freitas e o veterano do MMA José "Pelé" Landy.​

Resultados das lutas:

Acelino "Popó" Freitas vs. José "Pelé" Landy: vitória de Popó por nocaute a 1min25s do 1º round (boxe, luta de exibição).​ Cris Cyborg vs. Simone "Mulher Gato" da Silva: vitória de Cris por decisão unânime após 8 rounds (boxe).​ Dynho Alves vs. Christian Figueiredo: vitória de Dynho por nocaute no 3º round (boxe).​ Felipe "Sertanejo" Arantes vs. Milton "Miltinho" Vieira: vitória de Felipe por decisão unânime (boxe).​ Chico Salgado vs. Sérgio Bertoluci: vitória de Chico por nocaute técnico no 4º round (boxe).​ Diego "The Villain" Dias vs. John "The Hunter" Allan: vitória de Diego por decisão unânime (MMA).​ Luan "Miau" Santiago vs. William "Patolino" Macário: vitória de Luan por nocaute aos 22s do 1º round (MMA).​ Willian Lima vs. Jackson "Tortora" Loureiro: vitória de Willian por decisão unânime (MMA).​ Edivan Santos vs. Alison "Pé de Sapo" Vicente: vitória de Edivan por nocaute técnico a 1min26s do 3º round (MMA).​

Thor Silva vs. Gabriel Bonfim: vitória de Thor por nocaute técnico no 1º round (MMA amador).​

Mais vencedores do Fight Music Show

Fight Music Show 3 – 26/08/2023 (São Paulo, SP)

O FMS 3 aconteceu no Clube Hebraica e teve como luta principal a exibição de boxe entre Popó Freitas e Júnior Dublê.​

Resultados das lutas:

Acelino "Popó" Freitas vs. Júnior Dublê: vitória de Popó por nocaute no 1º round (boxe, luta de exibição).​

vs. Júnior Dublê: vitória de Popó por nocaute no 1º round (boxe, luta de exibição).​ MC Livinho (Oliver Santos) vs. Dynho Alves: vitória de MC Livinho por nocaute no 4º round (boxe).​

vs. Dynho Alves: vitória de MC Livinho por nocaute no 4º round (boxe).​ Rodrigo Ruiz vs. Eduardo "Munra" Moraes: vitória de Rodrigo por nocaute no 1º round (boxe).​

vs. Eduardo "Munra" Moraes: vitória de Rodrigo por nocaute no 1º round (boxe).​ Renato "Pobre Loco" vs. Rafael "Rey Physique": vitória de Renato por nocaute técnico no 1º round (boxe).​

vs. Rafael "Rey Physique": vitória de Renato por nocaute técnico no 1º round (boxe).​ Johnatha Guido (Guido Santos) vs. Hilário Gomes: vitória de Johnatha por decisão unânime (MMA).​

vs. Hilário Gomes: vitória de Johnatha por decisão unânime (MMA).​ Rafael "Miniman" Pereira vs. Diogo "Pink" Silva: vitória de Rafael por decisão unânime (MMA).​

vs. Diogo "Pink" Silva: vitória de Rafael por decisão unânime (MMA).​ Guilherme "Pat" vs. Leandro Moreira: vitória de Guilherme por decisão unânime (MMA).​

vs. Leandro Moreira: vitória de Guilherme por decisão unânime (MMA).​ Felipe Gonçalves "BrTT" vs. Caio "Nog": luta terminou em empate por decisão majoritária dos juízes (boxe).

Fight Music Show 4 – 24/02/2024 (São Paulo, SP)

Realizado na Arena Vibra, o FMS 4 teve como destaque a luta entre Popó Freitas e o ex-BBB Kleber Bambam.

Resultados das lutas:

Acelino "Popó" Freitas vs. Kleber "Bambam" de Paula: vitória de Popó por nocaute no 1º round (36 segundos) – Boxe

vs. Kleber "Bambam" de Paula: vitória de Popó por nocaute no 1º round (36 segundos) – Boxe MC Gui (Guilherme Alves) vs. Nego do Borel (Leno Gomes): vitória de MC Gui por nocaute técnico no 3º round (1min54s) – Boxe

vs. Nego do Borel (Leno Gomes): vitória de MC Gui por nocaute técnico no 3º round (1min54s) – Boxe Emilene Juarez vs. Fernanda Lacerda: vitória de Emilene por decisão unânime – Boxe

vs. Fernanda Lacerda: vitória de Emilene por decisão unânime – Boxe Luiz Otávio Mesquita vs. Thomaz Costa: vitória de Luiz por decisão unânime – Boxe

vs. Thomaz Costa: vitória de Luiz por decisão unânime – Boxe Fábio Maldonado vs. Leonardo "Leo" Leleco Guimarães: vitória de Fábio por nocaute técnico no 4º round (interrupção médica) – Boxe

vs. Leonardo "Leo" Leleco Guimarães: vitória de Fábio por nocaute técnico no 4º round (interrupção médica) – Boxe Martin Farley vs. Lucas "Bomba" Sampaio: vitória de Farley por decisão dividida – MMA

vs. Lucas "Bomba" Sampaio: vitória de Farley por decisão dividida – MMA Hugo Paiva vs. Wellington Souza: vitória de Hugo por nocaute técnico no 1º round – MMA

vs. Wellington Souza: vitória de Hugo por nocaute técnico no 1º round – MMA Pedro Oliveira vs. Max "Maximus" Alves: vitória de Pedro por nocaute no 1º round – MMA

Fight Music Show 5 – 12/10/2024 (São Paulo, SP)

O FMS 5 aconteceu no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, com mais uma participação de Popó, desta vez contra o argentino Jorge “El Chino” Miranda.

continua após a publicidade

Resultados das lutas:

Acelino "Popó" Freitas vs. Jorge "El Chino" Miranda: vitória de Popó por decisão unânime após 6 rounds – Boxe

vs. Jorge "El Chino" Miranda: vitória de Popó por decisão unânime após 6 rounds – Boxe MC Livinho (Oliver Santos) vs. Fê Alves (Felipe Alves): vitória de MC Livinho por nocaute – Boxe

vs. Fê Alves (Felipe Alves): vitória de MC Livinho por nocaute – Boxe Luiz Otávio Mesquita vs. Nego do Borel (Leno Gomes): vitória de Luiz por nocaute técnico – Boxe

vs. Nego do Borel (Leno Gomes): vitória de Luiz por nocaute técnico – Boxe Esquiva Falcão vs. Morramad "El Morro" Araújo: vitória de Esquiva por nocaute técnico – Boxe

vs. Morramad "El Morro" Araújo: vitória de Esquiva por nocaute técnico – Boxe Thomaz Costa vs. Lucas Penteado: vitória de Thomaz por nocaute – Boxe

vs. Lucas Penteado: vitória de Thomaz por nocaute – Boxe Lucas Viana vs. Hadson "Hadballa" Nery: vitória de Lucas por desistência do adversário no 3º round – Boxe

vs. Hadson "Hadballa" Nery: vitória de Lucas por desistência do adversário no 3º round – Boxe Iago Freitas vs. Paulo Roberto: vitória de Iago por nocaute – Boxe

vs. Paulo Roberto: vitória de Iago por nocaute – Boxe Tawan Régis Ribeiro vs. Márcio Ferreira: vitória de Tawan por finalização (mata-leão) no 1º round – MMA

vs. Márcio Ferreira: vitória de Tawan por finalização (mata-leão) no 1º round – MMA Luana Diniz vs. Kamile Karas: vitória de Luana por decisão unânime – MMA

Também houve uma luta de duplas: