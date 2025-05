Ex-Flamengo reforça time de comentaristas dos canais Globo

A mais nova contratação do time de comentaristas dos Canais Globo carrega no currículo um título de Copa do Mundo. Kleberson, volante titular da seleção brasileira na reta final da Copa de 2002, e com passagens por clubes como Flamengo, Athletico-PR, Manchester United (ING) e Besiktas (TUR), entre outros, passa a fazer parte das transmissões de futebol a partir de 24 de maio, quando irá analisar o confronto entre São Paulo e Mirassol. No dia seguinte, comenta o duelo entre Vitória e Santos. Os dois jogos são pela 10ª rodada do Brasileirão.

Esta não será a primeira experiência de Kleberson como comentarista. Em 2022 ele esteve presente na cobertura da Globo na Copa do Mundo.

- Estou com uma expectativa muito grande de poder voltar a essa função de comentarista. A Copa do Mundo de 2022 foi uma experiência muito legal para mim, de poder estar envolvido naquela cobertura, assistindo a vários jogos no mesmo dia e vivendo um lado diferente do que eu estava acostumado na época de atleta. Espero contribuir bastante com toda a experiência que eu adquiri dentro do futebol - avisa Kleberson.

