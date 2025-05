Sem luta marcada no peso pesado, Jailton "Malhadinho" Almeida se ofereceu para enfrentar Magomed Ankalaev pelo cinturão do meio-pesado do UFC (até 93 kg). O brasileiro fez a proposta em resposta a uma publicação do campeão russo, que afirmou ter recebido recusas de Alex Poatan e Jiri Prochazka para uma possível defesa de título. A movimentação indica uma mudança de rota do lutador baiano, após tentativas frustradas de conseguir adversários entre os pesados.

continua após a publicidade

➡️ Freguês de Alex Poatan recusa ‘luta pelo cinturão’ por motivo inusitado; veja

Na rede social "X" (antigo Twitter), Jailton Malhadinho respondeu a uma postagem de Ankalaev, que está sem oponente definido para os próximos eventos. O brasileiro se ofereceu a lutar contra o russo pelo cinturão e que não irá colocar o possível combate no chão.

Tradução: “Ei, campeão. Eu aceito o desafio. Estou disposto a descer (de categoria) novamente e lutar contra você pelo título! O Alex (Poatan) sempre lutou de última hora, ele é grande demais para fazer isso de novo, ele não precisa. Vamos lá! Você aceita? Eu prometo que não vou te colocar para baixo, apenas trocação."

continua após a publicidade

Jailton Malhadinho em ação no UFC 311 (Foto: Reprodução/ Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Problema no peso pesado

Jailton Almeida chegou ao UFC como meio-pesado, após passagem pelo programa Contender Series. Para encurtar o caminho até uma disputa de cinturão, migrou para os pesados, onde enfrenta dificuldades para encontrar oponentes. Recentemente, tentou lutas contra nomes como Ciryl Gane e Alexander Volkov, mas, sem sucesso.

Mesmo na categoria de cima, o brasileiro manteve um porte físico mais leve em comparação aos demais pesos-pesados. A volta à divisão dos meio-pesados, portanto, não deve representar grande obstáculo em relação ao corte de peso. Malhadinho segue invicto nas lutas que fez até 93 kg. Suas únicas três derrotas foram em outras categorias: duas nos médios (84 kg) e uma nos pesados.