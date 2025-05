Sete meses após conquistar o cinturão interino dos pesos-pesados do UFC, Tom Aspinall ainda espera uma definição sobre a tão aguardada luta de unificação contra Jon Jones. A demora começa a incomodar o britânico, que recentemente se pronunciou publicamente sobre a situação, afirmando que pode considerar outras opções caso o combate não seja oficializado em breve.

Durante sua participação no “High Performance Podcast”, Aspinall foi direto ao abordar a dificuldade de concretizar a luta. De acordo com ele, o impasse não está em sua disponibilidade, mas em questões financeiras do lado do campeão linear.

- Estou entediado com essa conversa. Já cansei. Ou nós lutamos, ou eu sigo em frente com outra coisa. Pessoalmente, eu não posso fazer nada. Acho que é uma questão de dinheiro do lado dele. Eu lutaria quando e onde ele quiser, mas acho que se resume a dinheiro - declarou Aspinall.

Jones x Aspinall, ou aposentadoria

Aos 37 anos, Jon Jones ainda não definiu seus planos no octógono após derrotar Stipe Miocic em sua primeira defesa de título nos pesos-pesados, no UFC 309, em novembro do ano passado. Embora o confronto com Aspinall seja uma possibilidade, Jones também cogita a aposentadoria, o que aumenta a frustração do atual campeão interino.

- Quando você coloca ele para lutar com, e não estou tentando me gabar, mas sou literalmente o cara mais perigoso do UFC se você olhar os números. Quando ele entra com alguém do meu tamanho e com minhas credenciais neste momento da carreira dele, acho que o Jon é um cara inteligente e percebe isso, então quer ser bem compensado financeiramente por isso - explicou Tom.

Apesar de entender a postura do rival, reconhecendo-se como um desafio significativo, o campeão interino dá sinais de que está pronto para seguir outro caminho. Sem uma resposta concreta do norte-americano, ele agora aguarda a posição do UFC para decidir seu próximo passo na organização.