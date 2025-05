MC Ryan SP indeniza clube paulista após danificar gramado com carro

O cantor MC Ryan SP foi detido na madrugada do último sábado (10) após realizar manobras conhecidas como "cavalos de pau" com uma Lamborghini no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, interior de São Paulo. Para reparar os danos causados, o artista pagou R$ 948 mil ao XV de Piracicaba. A Polícia Civil confirmou que o artista não possuía carteira de habilitação no momento da infração. A informação foi publicada inicialmente pelo g1.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relembre o caso

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver MC Ryan SP conduzindo o veículo de luxo decorado com as cores e o escudo do Corinthians enquanto executava as manobras que danificaram o gramado. O campo danificado é utilizado pelas categorias de base do XV de Piracicaba, clube que se prepara para disputar a Copa Paulista a partir de junho.

Na tarde de sábado, o cantor passou por audiência de custódia e teve a liberdade provisória concedida pela Justiça mediante pagamento de fiança de R$ 1 milhão.

continua após a publicidade

O que disse MC Ryan SP?

Em vídeo publicado em uma página de fã clube nas redes sociais, o cantor confirmou sua condução à delegacia. No pronunciamento, MC Ryan SP afirmou que irá colaborar com a divulgação da verdades dos fatos para evitar "fofocas".

- O contratante chamou a polícia para mim e agora eu vou prestar depoimento. Só para esclarecimentos e para vocês não verem qualquer outro tipo de vídeo e os outros não falarem fofoca - disse o artista.

continua após a publicidade