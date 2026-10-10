Em entrevista exclusiva ao Lance!, Jakson Follmann, um dos seis sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense em 2016, detalhou o lançamento do seu livro, intitulado "A Vida Depois da Queda", que é lançado hoje (10). Atualmente, como palestrante, o ex-goleiro revelou que existem passagens jamais relatadas na obra, que refletem a primeira década após o acontecimento que mudou sua trajetória e a das pessoas ao seu redor.

A tragédia envolvendo o voo da equipe catarinense aconteceu na madrugada do dia 28 para o dia 29 de novembro de 2016, quando os passageiros estavam a caminho de Medellín, na Colômbia, para enfrentar o Atlético Nacional na final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, Follmann teve a perna direita amputada e os movimentos do tornozelo esquerdo prejudicados.

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Do que se trata o livro?

Questionado sobre a proposta do livro, Jakson disse haver um pouco do caráter de autoajuda, porém afirmou ser uma obra que trata majoritariamente sobre sua infância, vida, carreira e paixões. Além disso, contou que o autor do livro foi o repórter Marco Aurélio Souza, amigo pessoal com o qual ficou cerca de dois anos e meio produzindo o material.

Jakson também participou ativamente ao escrever, além dos agradecimentos, o último capítulo, no qual descreverá os seus sentimentos atuais uma década após o trágico acidente. No trecho, descreverá como se enxerga sendo uma pessoa com deficiência (PCD), empresário e pai de família diante dos desafios que a vida lhe impôs neste período. O prefácio da obra foi escrito por sua esposa, Andressa.

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Veja a explicação em vídeo:

Jakson Follmann, Neto e Ala Ruschel foram os atletas sobreviventes do acidente da Chapecoense em 2016 (Foto: Diego Padgurschi /Folhapress)

Para quem é a obra?

Ao ser perguntado sobre para quem a obra é destinada, Follmann afirmou que, independentemente de conhecimentos futebolísticos ou aprofundados sobre o acidente da Chapecoense, o livro tem o objetivo de inspirar e fortalecer a fé do leitor.

No entendimento do ex-goleiro, é possível encontrar paralelos com a vida real e as dificuldades de cada indivíduo, que passa por altos e baixos, assim como em sua própria história.

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Desafios da produção

De acordo com Follmann, existem momentos que foram mais difíceis de ser relatados no livro. Um deles, citado pelo ex-atleta, foi o depoimento do sargento Nelson, a primeira pessoa a encontrá-lo na mata após a queda da aeronave.

Na entrevista, ele disse que Nelson deu relatos inéditos sobre a forma como o encontrou e quais decisões teve de tomar para salvá-lo. Outros depoimentos marcantes foram os dos médicos colombianos, que detalharam a decisão de não amputar a outra perna do brasileiro e os cuidados com todos os sobreviventes.

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O ex-goleiro também revelou que há confissões sobre seus momentos sozinho após o trágico acontecimento, principalmente no quarto de hospital durante o longo processo de recuperação.

Veja parte da sua fala em vídeo:

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