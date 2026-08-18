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Veja gols de Independiente Rivadavia x Fluminense: Arce empata

Duelo vale vaga nas quartas de final da Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 20:45
Atualizado há 56 minutos
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Serna comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Rivadavia
Serna comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Rivadavia (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

Independiente Rivadavia e Fluminense estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (18), em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. O duelo foi para os pênaltis, depois de Kevin Serna abrir o placar e Arce empatar. Veja abaixo:

Escalação do Fluminense para enfrentar o Independiente Rivadavia

MENDOZA (ARG) - O Fluminense está escalado para enfrentar o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira (18). Marcão, que assumiu o time interinamente após a demissão de Zubeldía, utilizou a partida contra o Palmeiras como teste para o que ia encontrar contra os argentinos e gostou do que viu.

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O principal objetivo de Marcão com a escalação é claro: controlar o jogo e evitar que o adversário encontre aquilo que mais gosta, as transições rápidas. Esse foi justamente um dos problemas do Fluminense nos últimos encontros com o Independiente Rivadavia. O time argentino não precisa de longos períodos com a bola para ser perigoso. Prefere recuperar a posse, acelerar rapidamente e explorar os espaços deixados pelo adversário.

Serna comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Rivadavia
Serna comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Rivadavia (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

Para isso, a grande mudança do novo técnico em relação a Zubeldía é Ganso como maestro da equipe, como antecipado pelo Lance!. Thiago Silva retorna para Independiente Rivadavia x Fluminense após ser poupado contra o Palmeiras e forma dupla com Ignácio.

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Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Soteldo, Canobbio e Hulk.

— O jogo de hoje estava conectado com o de terça-feira. Entendemos que a gente precisava. Estávamos correndo muito risco nos jogos passados. Comecei com o Ganso porque ele controla o jogo, dita o ritmo. Era o momento de ter um cara que controlasse o jogo, que abaixasse o nível da transição de um lado para o outro — explicou Marcão antes de Independiente Rivadavia x Fluminense.

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