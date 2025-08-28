Renato manda recado após derrota em Bahia x Fluminense: ‘Pode ter certeza’

Em um jogo aberto até as últimas voltas do ponteiro, o Bahia se deu melhor ao bater o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na coletiva após a partida, Renato Gaúcho afirmou que o Tricolor foi melhor mesmo saindo derrotado.

continua após a publicidade

➡️ Com arbitragem polêmica, Bahia marca no fim e vence o Fluminense na Copa do Brasil

- O meu time foi melhor do time do Bahia hoje. Jogou melhor, mereceu a vitória. Nós enfrentamos uma equipe que está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que está invicta aqui há muito tempo. Uma equipe muito boa, muito bem treinada. Com um poder aquisitivo. E o meu time chegou aqui e jogou melhor do que o Bahia. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos na casa do adversário e fomos melhores. Tudo bem que você vai falar que o que vale é a bola na rede. Eu concordo também. O que vale é a bola na rede. Sendo isso, eu quero falar o seguinte: nós temos mais 90 minutos para jogar no Maracanã, em frente à nossa torcida. E temos todas as condições de reverter o placar. Se nós jogamos bem aqui, fomos melhores que o adversário, tivemos as melhores oportunidades. Pode ter certeza que lá nós teremos mais 90 minutos para fazer o nosso dever de casa - disse Renato.

Jogo da volta: Fluminense x Bahia

A partida de volta está marcada para as 19h do dia 10 setembro (horário de Brasília), no Maracanã, após a Data Fifa. O time que passar embolsa mais R$ 9.922.500 em premiação.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

BAHIA 1 X 0 FLUMINENSE

QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Luciano Juba, 40'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Renê (Fluminense); Lucho Rodríguez (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 43.276;

💸 Renda: R$ 1.452.293,00.

continua após a publicidade

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Cauly (Tiago); Kayky (Erick Pulga) e Willian José (Lucho Rodríguez).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato e Hércules; Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (Germán Cano).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).