Sem astro do Real Madrid, Inglaterra anuncia convocação
Thomas Tuchel surpreende com novidades e ausências de craques
A seleção da Inglaterra, comandada pelo técnico Thomas Tuchel, divulgou nesta sexta-feira (29) a convocação para os jogos contra Andorra e Sérvia. Ausências de astros como Phil Foden, do Manchester City, Cole Palmer, do Chelsea, Bukayo Saka, do Arsenal, e Alexander-Arnold, do Real Madrid, chamam atenção na lista.
Arnold esteve na última lista do treinador em junho, embora tenha ficado no banco. Desta vez ficou fora dos 24 convocados. No caso de Cole Palmer, o meia não entrou na lista por estar lesionado. A novidade da lista foi Elliot Anderson, do Nottingham Forest, chamado pela primeira vez.
Vale destacar que o meia Jude Bellingham, do Real Madrid, segue em recuperação da cirurgia no ombro que fez após o fim do Mundial de Clubes, em julho. A previsão é que a recuperação deve levar entre três a quatro meses. O inglês convive com um problema no ombro esquerdo desde novembro de 2023, quando se lesionou em uma partida contra o Rayo Vallecano.
A Inglaterra lidera o Grupo K das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 com 100% de aproveitamento, ao vencer os três jogos que disputou. A seleção enfrenta Andorra, no dia 6 de setembro, em casa, às 13h (Brasília). Depois, no dia 9, encara a Sérvia, fora de casa, às 15h45 (Brasília).
Veja a convocação da Inglaterra para as Eliminatórias
- 🧤 Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Trafford (Manchester City)
- 🛡️ Defensores: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)
- 🧠 Meio-campistas: Elliot Anderson (Notthingham Forest), Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)
- 🎯 Atacantes: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona) e Ollie Watkins (Aston Villa).
