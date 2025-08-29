Academia de Neymar registra superlotação em inauguração; veja vídeo

A academia Ironberg, que tem como sócio o atacante Neymar, foi inaugurada em Fortaleza na quarta-feira (27). O evento atraiu grande público após a campanha promovida pela empresa na capital cearense.

As catracas foram liberadas para toda a população, reunindo cerca de 20 mil pessoas no local. O fisiculturista Gabriel Ganley esteve entre os convidados.

— O que vimos na pré-inauguração não foi apenas um evento, foi um movimento. Até onde conseguimos contar, foram mais de 20 mil pessoas que transformaram nosso sonho em algo muito maior do que imaginávamos. A energia que sentimos superou todas as expectativas e provou, mais uma vez, a força e o coração do povo cearense. Obrigado pelo carinho, pelo respeito e por cada olhar que dizia: “Nós acreditamos” — disse a empresa pelas redes sociais.

A Ironberg conta com um espaço de 10 mil m² no Salinas Shopping, em Fortaleza, inaugurado após investimento de R$ 40 milhões. O empreendimento gerou mais de 200 empregos diretos durante a obra e cerca de 400 postos de trabalho diretos e indiretos com a abertura.

O local reúne área de treinamento, restaurantes com opções saudáveis e lojas voltadas à saúde e bem-estar, além de estar integrado à infraestrutura do shopping, que dispõe de mais de mil vagas de estacionamento.

Parceria com Neymar

A parceria entre Neymar e Ironberg consolida a entrada do jogador do Santos no mercado fitness brasileiro. O astro já havia começado a investir em suplementos quando criou a própria marca, a Next10. Este investimento é parte da estratégia de diversificação de renda do atleta, que já possui participações no setor imobiliário e em startups.

A rede de academias, que agora pertence a Neymar, nasceu e cresceu de forma muito atrelada ao fisiculturismo. Entre as personalidades do esporte que já foram donos de unidades estão: Renato Cariani, Diogo Montenegro, Eduardo Correa, Paulo Muzy, Júlio Balestrin e outros.

A Ironberg atrai uma clientela de influenciadores e atletas de fisiculturismo, com unidades em São Paulo, São Caetano, Alphaville, Maringá (PR), Florianópolis (SC) e Santos. Neymar planeja manter o alto padrão da rede e expandir a marca, incluindo a construção de um novo Centro de Treinamento no Rio de Janeiro. Para este fim, conta com o apoio financeiro de um fundo árabe e a experiência do ex-nadador e empresário Joel Jota.