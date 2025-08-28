Em um jogo aberto até as últimas voltas do ponteiro, o Bahia se deu melhor ao bater o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Quando tudo se encaminhava para um empate sem gols, Luciano Juba foi o responsável pela apoteose que tomou conta da Arena Fonte Nova ao balançar as redes aos 40 minutos do segundo tempo.

A partida de volta está marcada para as 19h (de Brasília) do dia 10 setembro, no Maracanã, após a Data Fifa. O time que passar embolsa mais R$ 9.922.500 em premiação.

Primeiro tempo pegado

A partida começou disputada na Arena Fonte Nova. Nenhum jogador dava viagem perdida, o que gerou um alto número de faltas nos minutos iniciais. O árbitro Raphael Claus pareceu sentir o peso da decisão e pecou no critério de alguns lances, para revolta da torcida e dos treinadores Renato Gaúcho e Rogério Ceni, que são eufóricos por essência.

Raphael Claus em Bahia x Fluminense (Foto: Marcio Jose/AGIF)

A melhor chance do primeiro tempo, por sinal, surgiu de uma falta. Aos 16 minutos, Luciano Juba cruzou na medida para Jean Lucas cabecear no pé da trave. Jean que a cada toque na bola era muito festejado pela torcida do Bahia, que volta a ver um jogador do clube na seleção brasileira depois de 34 anos.

Sem Samuel Xavier, que saiu mancando muito logo aos 11 minutos para dar lugar a Guga, o Fluminense seguiu acuado por um Bahia que dominava as ações ofensivas, mesmo sem muita objetividade. Mas o Tricolor das Laranjeiras desperdiçou uma chance de ouro aos 23 minutos. Depois de bobeira da defesa mandante, Cannobio saiu de cara com Ronaldo, que se esticou todo para fazer grande defesa. Era um prenúncio do que estava por vir.

Quatro minutos depois, Serna aproveitou desvio de Martinelli em cobrança de escanteio e abriu o placar. Para a sorte do Bahia, o VAR flagrou impedimento na jogada, decisão que fez a Fonte Nova pulsar como se fosse um gol. Se o jogo começou com a bola nos pés do Tricolo baiano, árbitro anunciou o término da etapa inicial em um momento que o Fluminense administrava mais as ações.

Estatísticas do primeiro tempo:

Posse de bola: Bahia 53% x 47% Fluminense; Finalizações: Bahia 3 (1) x (1) 3 Fluminense; Passes certos: Bahia 229 x 208 Fluminense.

Jogadores do Fluminense comemoram gol que acabou anulado (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Jogo decidido no fim

O Fluminense iniciou a segunda etapa com apetite e criou duas chances claras em três minutos. Sentindo momento desfavorável, a torcida começou a pedir um dos amuletos do Bahia nesta temporada: Erick Pulga. Rogério Ceni atendeu o pedido prontamente, já que o atleta está recuperado de lesão, e também colocou Lucho Rodríguez em campo.

Pulga tentou incendiar o jogo em alguns momentos, mas o Fluminense seguia mais perigoso na partida, principalmente com as descidas de Serna pela esquerda. Em uma das novas tentativas de Ceni para deixar o time mais agressivo, Cauly saiu vaiado para a entrada de Tiago e respondeu as críticas da torcida. Aborrecido, ele foi abraçado pelo treinador e saiu direto para os vestiários.

O jogo passou a ficar nervoso e truncado na Arena Fonte Nova. Renato Gaúcho se resguardou e colocou atletas para tentar matar o jogo no contra-ataque, a exemplo de Cano e Soteldo, enquanto a agressividade que Ceni imaginava para o time no final custava a sair do papel até os 40 minutos. Foi exatamente nesta volta do ponteiro que Luciano Juba recebeu lançamento no ataque e saiu de cara com Fábio para estufar as redes.

Luciano Juba comemora gol pelo Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Mas a euforia que tomou conta da Arena Fonte Nova esfriou logo em seguida com a marcação de um toque de mão de Ramos Mingo na área. Claus, no entanto, foi ao VAR e voltou atrás. A decisão foi comemorada como um segundo gol para o Bahia. Agora o Fluminense vai colocar seu espírito copeiro à prova diante da sua torcida, enquanto o Bahia está cada vez mais perto de chegar à sua primeira semifinal de Copa do Brasil.

Próximos jogos

O Bahia agora volta os olhares para a partida contra o Mirassol, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maião, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense, por sua vez, entra em campo às 16h deste domingo, quando visita o Santos, na Vila Belmiro.

✅Ficha técnica

BAHIA 1 X 0 FLUMINENSE

QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Luciano Juba, 40'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Renê (Fluminense); Lucho Rodríguez (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 43.276;

💸 Renda: R$ 1.452.293,00.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Cauly (Tiago); Kayky (Erick Pulga) e Willian José (Lucho Rodríguez).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato e Hércules; Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (Germán Cano).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).