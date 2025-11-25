A temporada de 2026 trará mudanças no uniforme do Fluminense, que terá uma nova fornecedora de material esportivo. Em reta final de contrato com a Umbro, o clube optou por não renovar e assinar com a Puma.

O vínculo com a empresa alemã será de cinco anos, ou seja, até o final de 2030, conforme noticiado pelo Ge e confirmado pelo Lance!. A primeira linha de uniformes da nova parceria será lançada em janeiro do ano que vem e estreará na Copinha e Campeonato Carioca.

Durante o ano, a Umbro tentou renovar o contrato, que vence em 31 de dezembro de 2025, mas o desejo do clube de assinar com uma das três principais marcas do mercado pesou para escolher a Puma. Também houve conversa com a Nike e outras empresas.

Fluminense e Umbro inciaram a parceria em 2020 e renovaram o contrato em 2022. Durante esse tempo, o clube conquistou duas vezes o Campeonato Carioca, a Recopa Sul-Americana e a Libertadores da América. Ainda com a marca inglesa, o cube pode conquistar a Copa do Brasil, em que disputa a vaga na final contra o Vasco em dezembro.

