O Fluminense chega à 36ª rodada do Brasileirão com a possibilidade concreta de selar sua volta à Conmebol Libertadores. Após o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque, o Tricolor depende apenas de um ponto contra o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, para garantir matematicamente a classificação com duas rodadas de antecedência.

No clube, o clima é de satisfação. O Lance! apurou com pessoas próximas ao departamento de futebol relatam que a equipe havia estabelecido como meta interna voltar à Libertadores via Campeonato Brasileiro, após ficar de fora da edição de 2025. A campanha atual, porém, evoluiu acima do planejado: a classificação, que era tratada como objetivo para as últimas rodadas, pode ser assegurada de forma antecipada ao que era esperado inicialmente, gerando uma percepção muito positiva sobre o trabalho recente.

Com 55 pontos, o Flu ocupa a 7ª posição e avança para 56 caso empate. Dessa forma, elimina qualquer chance de ultrapassagem do próprio São Paulo, principal adversário na disputa direta, que chegaria a 49 e só poderia chegar a 55. O único clube que ainda pode igualar a pontuação tricolor é o Atlético-MG, que possui jogos atrasados; mesmo que vença os quatro compromissos restantes e alcance os mesmos 56 pontos, não superaria o Flu no número de vitórias.

O cenário é confortável, e muito disso passa pelo momento vivido no Maracanã. A equipe dirigida por Luis Zubeldía soma sete vitórias seguidas como mandante, sequência que devolveu ao time estabilidade, força competitiva e confiança na reta decisiva do campeonato. O ambiente nas arquibancadas também tem sido um diferencial e deve pesar novamente no confronto desta quinta. Nesse recorte, nenhum gol sofrido pelo Flu.

A avaliação interna é de que o time cresceu no momento certo, mostrou consistência em jogos grandes e respondeu bem ao estilo implementado por Zubeldía. Além disso, há confiança de que o Fluminense pode não apenas confirmar a vaga, mas brigar por um lugar direto na fase de grupos, algo que passou a ser tratado como possibilidade real nas últimas semanas.

Fluminense de volta à Libertadores?

Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense tenta reencontrar o torneio continental após um ano de ausência. Além da competição nacional, o clube também segue vivo na Copa do Brasil e disputa vaga na final contra o Vasco em dezembro. Um título nesse torneio daria vaga direta na Libertadores ao Tricolor.