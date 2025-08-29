Flamengo dispara nas chances de título do Brasileirão; veja os números

O Flamengo vive um grande momento no Brasileirão. Com o triunfo apoteótico por 8 a 0 diante do Vitória no Maracanã, o time de Filipe Luís chegou aos 46 pontos na classificação. Diante deste cenário, o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), elaborado pelo Lance!, indica um grande favoritismo do time carioca na busca pelo título: 54,73%.

O Flamengo está na ponta da classificação mesmo com um jogo a menos (partida do primeiro turno contra o Sport). O Palmeiras é o segundo colocado, com 42 pontos e 25,49% de chance de conquistar o título. Na sequência vem o Cruzeiro, com 41 e 11,05%.

Campanha incrível do Flamengo no Brasileirão

O time de Filipe Luís conta com o melhor ataque, defesa e saldo da competição. Foram 44 gols marcados, 9 sofridos e 35 de saldo. Aliás, não foi apenas contra o Vitória que o Flamengo goleou. O mesmo também aconteceu contra Fortaleza (5 a 0), Corinthians (4 a 0) e Juventude (6 a 0).

Veja as chances de título do Brasileirão

Time Pontuação Chance de título Flamengo 46 54,73% Palmeiras 42 25,49% Cruzeiro 41 11,05% Bahia 36 4,94% Botafogo 32 1,42% Mirassol 32 1,68% São Paulo 32 0,32% RB Bragantino 30 0,08% Fluminense 27 0,19% Ceará 26 0,02% Corinthians 25 0,00% Atlético-MG 24 0,05% Internacional 24 0,01% Grêmio 24 0,01% Santos 21 0,00% Vasco 19 0,00% Vitória 19 0,00% Juventude 18 0,00% Fortaleza 15 0,00% Sport 10 0,00%

*matéria atualizada antes do início da 22ª rodada do Brasileirão

Como funciona o cálculo das probabilidades

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.

Jogadores do Flamengo comemoram gol pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

