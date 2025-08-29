menu hamburguer
Flamengo dispara nas chances de título do Brasileirão; veja os números

Rubro-Negro tem mais de 54% de chance de conquistar o troféu

Flamengo comemora gol diante do Vitória no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraPedro e Arrascaeta comemora gol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
09:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo vive um grande momento no Brasileirão. Com o triunfo apoteótico por 8 a 0 diante do Vitória no Maracanã, o time de Filipe Luís chegou aos 46 pontos na classificação. Diante deste cenário, o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), elaborado pelo Lance!, indica um grande favoritismo do time carioca na busca pelo título: 54,73%.

O Flamengo está na ponta da classificação mesmo com um jogo a menos (partida do primeiro turno contra o Sport). O Palmeiras é o segundo colocado, com 42 pontos e 25,49% de chance de conquistar o título. Na sequência vem o Cruzeiro, com 41 e 11,05%.

Campanha incrível do Flamengo no Brasileirão

O time de Filipe Luís conta com o melhor ataque, defesa e saldo da competição. Foram 44 gols marcados, 9 sofridos e 35 de saldo. Aliás, não foi apenas contra o Vitória que o Flamengo goleou. O mesmo também aconteceu contra Fortaleza (5 a 0), Corinthians (4 a 0) e Juventude (6 a 0).

Veja as chances de título do Brasileirão

TimePontuaçãoChance de título

Flamengo

46

54,73%

Palmeiras

42

25,49%

Cruzeiro

41

11,05%

Bahia

36

4,94%

Botafogo

32

1,42%

Mirassol

32

1,68%

São Paulo

32

0,32%

RB Bragantino

30

0,08%

Fluminense

27

0,19%

Ceará

26

0,02%

Corinthians

25

0,00%

Atlético-MG

24

0,05%

Internacional

24

0,01%

Grêmio

24

0,01%

Santos

21

0,00%

Vasco

19

0,00%

Vitória

19

0,00%

Juventude

18

0,00%

Fortaleza

15

0,00%

Sport

10

0,00%

*matéria atualizada antes do início da 22ª rodada do Brasileirão

Como funciona o cálculo das probabilidades

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.

BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X VITORIA
Jogadores do Flamengo comemoram gol pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

