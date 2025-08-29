Flamengo dispara nas chances de título do Brasileirão; veja os números
Rubro-Negro tem mais de 54% de chance de conquistar o troféu
O Flamengo vive um grande momento no Brasileirão. Com o triunfo apoteótico por 8 a 0 diante do Vitória no Maracanã, o time de Filipe Luís chegou aos 46 pontos na classificação. Diante deste cenário, o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), elaborado pelo Lance!, indica um grande favoritismo do time carioca na busca pelo título: 54,73%.
O Flamengo está na ponta da classificação mesmo com um jogo a menos (partida do primeiro turno contra o Sport). O Palmeiras é o segundo colocado, com 42 pontos e 25,49% de chance de conquistar o título. Na sequência vem o Cruzeiro, com 41 e 11,05%.
Campanha incrível do Flamengo no Brasileirão
O time de Filipe Luís conta com o melhor ataque, defesa e saldo da competição. Foram 44 gols marcados, 9 sofridos e 35 de saldo. Aliás, não foi apenas contra o Vitória que o Flamengo goleou. O mesmo também aconteceu contra Fortaleza (5 a 0), Corinthians (4 a 0) e Juventude (6 a 0).
Veja as chances de título do Brasileirão
|Time
|Pontuação
|Chance de título
Flamengo
46
54,73%
Palmeiras
42
25,49%
Cruzeiro
41
11,05%
Bahia
36
4,94%
Botafogo
32
1,42%
Mirassol
32
1,68%
São Paulo
32
0,32%
RB Bragantino
30
0,08%
Fluminense
27
0,19%
Ceará
26
0,02%
Corinthians
25
0,00%
Atlético-MG
24
0,05%
Internacional
24
0,01%
Grêmio
24
0,01%
Santos
21
0,00%
Vasco
19
0,00%
Vitória
19
0,00%
Juventude
18
0,00%
Fortaleza
15
0,00%
Sport
10
0,00%
*matéria atualizada antes do início da 22ª rodada do Brasileirão
Como funciona o cálculo das probabilidades
O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.
Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.
As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.
Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.
