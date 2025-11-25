menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense decide vaga na Libertadores com reforço contra o São Paulo

Tricolor ficou fora competição em 2025

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
05:38
Fluminense Data Fifa Ganso
imagem cameraGanso em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense terá boa parte de sua força máxima no duelo decisivo contra o São Paulo, nesta quinta-feira (27), no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Depois de enfrentar o Palmeiras com uma formação bastante mexida, o Tricolor trabalha com a possibilidade de contar novamente com Lucho Acosta, Thiago Silva e Renê, todos ausentes na partida do Allianz Parque. Um empate garante matematicamente a equipe na Libertadores de 2026.

continua após a publicidade

➡️ A conta mudou: Fluminense pode confirmar vaga na Libertadores antes do previsto

Zubeldía optou por preservar peças importantes no sábado, priorizando a gestão física do elenco em um período de desgaste elevado. Acosta ficou fora por controle de carga, enquanto Thiago Silva e Ganso foram poupados principalmente por preocupação com o gramado sintético. A tendência é que os dois primeiros retomem suas posições diante do São Paulo. O camisa 10 deve voltar a jogar no decorrer da partida, depois de mais de dois meses fora por lesão.

Renê, suspenso na rodada anterior, também retorna. Com o lateral liberado e o restante dos titulares novamente à disposição, Zubeldía deve ter a equipe ideal para buscar a oitava vitória consecutiva no Maracanã, sequência que ajudou a recolocar o Flu na parte de cima da tabela.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense pode se classificar para Libertadores

Após o empate sem gols com o Palmeiras, o elenco recebeu folga no domingo e se reapresentou nesta segunda-feira (24) no CT Carlos Castilho, iniciando a preparação para o confronto direto. Com 55 pontos e ocupando a sétima colocação, o Fluminense depende apenas de um empate para confirmar sua volta à Libertadores com duas rodadas de antecedência.

Lucho Acosta comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Lucho Acosta comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias