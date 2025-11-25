O Fluminense terá boa parte de sua força máxima no duelo decisivo contra o São Paulo, nesta quinta-feira (27), no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Depois de enfrentar o Palmeiras com uma formação bastante mexida, o Tricolor trabalha com a possibilidade de contar novamente com Lucho Acosta, Thiago Silva e Renê, todos ausentes na partida do Allianz Parque. Um empate garante matematicamente a equipe na Libertadores de 2026.

Zubeldía optou por preservar peças importantes no sábado, priorizando a gestão física do elenco em um período de desgaste elevado. Acosta ficou fora por controle de carga, enquanto Thiago Silva e Ganso foram poupados principalmente por preocupação com o gramado sintético. A tendência é que os dois primeiros retomem suas posições diante do São Paulo. O camisa 10 deve voltar a jogar no decorrer da partida, depois de mais de dois meses fora por lesão.

Renê, suspenso na rodada anterior, também retorna. Com o lateral liberado e o restante dos titulares novamente à disposição, Zubeldía deve ter a equipe ideal para buscar a oitava vitória consecutiva no Maracanã, sequência que ajudou a recolocar o Flu na parte de cima da tabela.

Fluminense pode se classificar para Libertadores

Após o empate sem gols com o Palmeiras, o elenco recebeu folga no domingo e se reapresentou nesta segunda-feira (24) no CT Carlos Castilho, iniciando a preparação para o confronto direto. Com 55 pontos e ocupando a sétima colocação, o Fluminense depende apenas de um empate para confirmar sua volta à Libertadores com duas rodadas de antecedência.